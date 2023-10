Kultige Schlenderweinprobe durch Besigheim

Am Samstag, 7. Oktober, machten sich 33 Grashüpfer-Damen mit dem Bus um 7 Uhr auf den Weg nach Besigheim bei Stuttgart. Nachdem sich alle mit einem mitgebrachten Vesper gestärkt hatten, konnte der bevorstehenden Schlenderweinprobe nichts mehr im Wege stehen.

Im malerischen Besigheim angekommen, wartete bereits die Weinerlebnisgästeführerin Katrin Held auf die Turnerinnen. Diese führte durch die schmalen, liebevoll gestalteten Gassen der Altstadt und erzählte allerhand über einen der schönsten Weinorte Deutschlands. Hier fußen sogar die Wurzeln Barack Obamas, was Katrin Held stolz verkündete.

An fünf unterschiedlichen Stationen wurde neben Secco, Weißwein, Schillerwein und Rotwein, auch allerlei passender Häppchen gereicht. Diese wurden in liebevoller Arbeit am frühen Morgen von der Gästeführerin selbst zubereitet. Alle Grashüpfer ließen sich die Leckereien schmecken und genossen nebenbei die schöne Aussicht über die Kleinstadt.

Die Wanderung führte durch die umliegenden Weinberge, bei der Katrin Held spannende Fakten aus früheren Zeiten und dem Jetzt des Weinanbaus erzählte. Nach dem Verlassen des „Wengers“ fuhren die Damen mit dem Bus zur Anlegestelle der Fähre. Diese führte auf dem Neckar vorbei an idyllischen Weinörtchen bis nach Marbach, wo der Busfahrer wieder auf die Damen wartete.

Zuhause angekommen ließen alle den schönen Tag bei einem gewohnt leckeren Essen im Gasthaus Hirsch in Kirchen ausklingen.