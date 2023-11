Kürbisse für den Kindergarten

In Vorbereitung auf das anstehende Halloween-Fest hat eine Sozialaktion für strahlende Gesichter im Kindergarten gesorgt. Die Aktion, bei der Kürbisse und alle erforderlichen Utensilien zur Gestaltung gespendet wurden, zauberte nicht nur den Kindern, sondern auch den Erzieherinnen ein Lächeln ins Gesicht.

Die Idee für dieses Projekt entstand im Rotaract Club Schwäbische Alb, einer regionalen Jugendorganisation mit dem Motto „Lernen, Helfen, Feiern“.

An jenem Mittwochvormittag wurden 33 Kürbisse sowie Farbe und Pinsel an den Kindergarten St. Josef in Unterstadion übergeben und anschließend mit den Kindern gestaltet. Im Malzimmer wurden die Augen der Kleinen immer größer und mit Begeisterung entstanden so freundliche und schaurig-schöne Gesichter auf den Kürbissen.

Gründungspräsident Tim Rieger betont die Bedeutung solcher Sozialaktionen für die Gemeinschaft: „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie man mit wenig Aufwand viel Freude bereiten kann. Im Rotaract Club werden Hands-On Projekte geplant, bei denen wir regional aktiv werden können. Neben Tafel, Tierheim und Schulkindern wurde nun die Sozialaktion für Kindergartenkinder umgesetzt.“

Anika Lohrmann, die Leiterin des Kindergartens St. Josef, drückte ihre Dankbarkeit für die Spende aus: „Es freut uns, dass man an uns denkt und dass die Aktion so spontan zustande kam. Die Kinder hatten sehr viel Spaß, die Kürbisse zu gestalten.“

In den kommenden Tagen können sich die Kinder nun voller Freude auf Halloween einstellen und mit Hilfe der eigens gestalteten Kürbissen zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.