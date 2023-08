Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Kühlschrank-Brand in Neu-Ulmer Mehrfamilienhaus geht glimpflich aus

Neu-Ulm / Lesedauer: 1 min

In Neu-Ulm ist es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

In Neu-Ulm wurden Feuerwehr und Polizei am Mittwochmorgen gegen 0.20 Uhr zu einem Brand in der Reuttier Straße gerufen. Was bisher bekannt ist.

Veröffentlicht: 09.08.2023, 08:43 Von: Simon Schwörer