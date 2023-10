Kreisverbandstag des VdK Kreisverband Ehingen

Der VdK-Kreisverband hatte zum Kreisverbandstag mit Wahlen nach Munderkingen eingeladen. Der Kreisverbandsvorsitzende Siegfried Ritscher begrüßte die eingeladenen Delegierten und Gäste. Wolfgang Pilger als Vertreter der Stadtverwaltung Munderkingen brachte die Grüße von Bürgermeister Thomas Schelkle. Er war sehr erfreut dass der Kreisverband des VdK seine Hauptversammlung in Munderkingen veranstaltet.

Siegfried Ritscher konnte eine steigende Mitgliederzahl vermelden. Zum momentanen Zeitpunk hat der Kreisverband etwa 2200 Mitglieder. Seit 2022 hat man zwei Mal in der Ehinger Fußgänger Auftritte mit einem Infostand. Kassiererin Carmen Frasch stellte den Kassenbericht des Kreisverbandes vor. Der Bericht weißt ein normales Ergebnis aus. Lothar Lojewski bescheinigte die einwandfreie Führung der Kasse und bestätigte die Prüfung des Kassenberichts für das Wirtschaftsjahr 2022. Wolfgang Pilger hat im Anschluss die Entlastung des gesamten Kreisverbandsvorstandes vorgenommen. Er gratulierte und dankte den Verantwortlichen für ihre ehrenamtliche und verantwortliche Tätigkeit. Wiedergewählt wurde Vorsitzender Siegfried Ritscher, Kassiererin Carmen Frasch, Schriftführerin Rita Hammer, Frauenvertreterin Karin Ritscher, Obmann Behinderte Siegfried Ritscher, Obmann Rentner Martin Kiunke, Beisitzer Michael Leicht, Franz Seifert, Elmar Haußmann,Gertrud Bosler, Kassenprüferinnen Sabine Schmid, Rita Hugger. Die Leitung der Wahl hat Bezirksverbandsgeschäftsführerin Sandra Hertha übernommen.

Frau Sandra Hertha nahm in ihrem Referat zu den Aufgaben und Leistungen des VdK Stellung. Dazu die Zahlen aus 2022: 17.000 Verfahrenszugänge allein in Baden-Württemberg. Davon konnten bereits rund15.500 erledigt werden. Somit konnten etwa 16 Millionen Euro an Nachzahlungen für unsere VdK-Mitglieder erstritten werden. Außerdem wurden etwa 80.000 telefonische Beratungen durchgeführt und auf diese Weise zum Erfolg geführt. Dies waren telefonische Unterstützungen und Auskünfte in Rentenangelegenheiten, Hilfen bei Behinderungen oder Anträgen für Hilfsmittel, usw.

Geehrt wurden: Goldene Ehrennadel Hildegard Knupfer und Lothar Lojewski, Silberne Ehrennadel Karin Ritscher und Franz Seiffert, Goldene Verdienstnadel Angelika Seidl und Michael Leicht.