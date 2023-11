Klausur der Kirchengemeinderäte der ganzen Seelsorgeeinheit

Am Freitag, 27. Oktober, trafen sich abends Kirchengemeinderäte aller Kirchengemeinden zu einer Kirchengemeinderatsklausur im Kloster Brandenburg. Begonnen wurde mit dem Abendessen. Im Anschluss daran führte Dekanatsreferent Wolfgang Steffel, der als Moderator des Klausurwochenendes fungierte, thematisch ein. Die KGR-Klausur fand unter dem Thema „Veränderungen“ statt. Steffel führte zunächst in die Hintergründe ein, die Veränderungen bei Menschen bewirken. Dafür zeigte er verschiedene Modelle und Muster auf, wie Menschen auf Veränderungen reagieren. Nach dieser thematischen Einführung sollte auch der gemütliche Teil in der Klosterstube nicht zu kurz kommen, wo nicht wenige Kirchengemeinderäte noch bis spät in die Nacht bei guten Gesprächen zusammensaßen.

Am nächsten Morgen fand in der Barmherzigkeitskapelle eine Eucharistiefeier statt, bei der Pfarrer Loi die Tagesheiligen, die Apostel Simon und Judas, mit dem Thema „Veränderungen“ der KGR-Klausur verband. So wie die Apostel keine Angst vor Veränderungen gehabt hätten, so ruft das Jesus auch uns als Kirche zu, dass Veränderungen uns nicht ängstigen sollen, solange es noch um IHN, um Jesus, in all unserem kirchlichen Handeln geht. Nach dem Frühstück ging es weiter im Plenum, wo Wünsche nach Änderungen und Veränderungen in unserer Seelsorgeeinheit in den Blick genommen wurden. Pfarrer Loi dankte den Kirchengemeinderäten für ihr konstruktives Mitarbeiten an diesem Thema, was ihm zeigte, dass uns allen die Zukunft unserer schönen Seelsorgeeinheit am Herzen liegt. In den einzelnen Kirchengemeinderäten wurden dann nach Orten getrennt, neben den Veränderungsprozessen innerhalb der Seelsorgeeinheit, auch Veränderungen in den einzelnen Kirchengemeinden in den Blick genommen. Nach dem Mittagessen wurden dann, gemeinsam mit Wolfgang Steffel, noch Themen forciert, an denen wir als Seelsorgeeinheit künftig gemeinsam arbeiten möchten, um positive Veränderungen zu bewirken. So soll nun ein seelsorgeeinheitsübergreifender Jugendausschuss ins Leben gerufen werden, im nächsten Frühjahr soll wieder eine Sternwallfahrt durch die Seelsorgeeinheit stattfinden, die Erstkommunion- und Firmvorbereitung und die Sternsingeraktion sollen gemeinsam stattfinden, Kooperationen bei Familienangeboten mit dem Kloster Untermarchtal sollen intensiviert sowie die Seniorenarbeit neu in den Blick genommen werden.