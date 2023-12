Klassisches Derby des SVW gegen den TSV so knapp wie nie

Direkt nach unserem Heimturnier folgt direkt das nächste Ligaspiel der Saison. Im Auswärtsspiel gegen Laichingen wartete ein alter Derbypartner. In der letzten Jahren ging es immer knapp her und auch dieses Mal sollte es davon nicht abweichen. Kennt man doch inzwischen die Gegener nur zu gut.

Direkt zu Beginn erkämpfte sich Laichingen direkt die ersten Punkte bevor der SVW so richtig ins Spiel fand. Schnell stand es 11:4 für die Laichinger. Daraufhin wachte der SVW auf und erkämpfte Punkt um Punkt zurück und ging verdient in Führung mit 18:19. Am Ende fehlte etwas die Konsistenz, um den Satz nach Haus zu bringen und verlor nach mehreren Satzbällen schließlich mit 27:25. Sichtlich erleichtert freuten sich die Laichinger. Mussten sie doch in der letzten Saison eine herbe 2:0 Niederlage gegen die Westerheimer einstecken und damit deutlich hinter Westerheim in der Tabelle rangieren.

Im zweiten Satz konnten die Laichinger direkt eine starke Führung aufbauen und führte mit 7:12. Nach der drauf folgenden Westerheimer Auszeit drehte sich Stück für Stück der Punktestand. Jegliche Versuche die Westerheimer von ihrem starken und sicheren Spiel zu stören schlugen fehl. Selbst der Schiedsrichter konnte hier nicht aushelfen. Auch zwei Auszeiten und das Auswechseln der halben Laichinger Mannschaft brachte keine Änderung und so gewann der SVW den zweiten Satz mit 23:25.

Der entscheidende dritte Satz musste also her. Man bemerkte, dass die Konzentration beim SVW nach dem langen Volleyball-Wochenende dann doch etwas zu nachlassen begann. Entgegen den ersten beiden Sätzen konnte man sich nicht mehr die Führung im Satz zurück erkämpfen. Zum Ende hin, konnte der Satzball der Laichinger noch 5 Punkte lang abgewehrt werden, bis man schließlich durch einen eigenen Fehler den Laichingern zum 25:22 Satzgewinn und damit zum Sieg verhalf.

Im Ergebnis ein knappes und umkämpftes Spiel, welches bewies wie sich der SVW vor allem in der Defensive und im Spielaufbau verbessern konnte. Nur die Konzentration bis zum Schluss hat am Ende gefehlt.