Klasse Leistungen beim D2/D3–Lehrgang

In der ersten Woche der Sommerferien nahmen vier Jungmusiker der Trachtenkapelle Ennabeuren am D2/D3–Lehrgang des Blasmusik Kreisverbandes in Untermarchtal teil. Bereits in den Wochen zuvor waren die Jugendlichen fleißig und bereiteten sich mit ihren Instrumenten auf den Lehrgang vor. In Untermarchtal wurden die musikalischen Fähigkeiten beim Einzelunterricht am Instrument sowie im Rahmen des Theorieunterrichts mit verschiedenen Dozenten verfeinert.

Dass sich die engagierte Probenarbeit für die vier Jungmusiker gelohnt hat, zeigte sich bei den Prüfungen, die am Ende der Lehrgangswoche anstanden. So erhielten Max Schwenkedel (Euphonium) und Anja Hettrich (Klarinette) für die gezeigte Leistung im Rahmen der D3–Prüfung das goldene Leistungsabzeichen verliehen. Ebenso erfolgreich waren Mesalina Rommel (Trompete) und Mia Weber (Trompete) bei der D2–Prüfung, indem sie mit dem silbernen Leistungsabzeichen ausgezeichnet wurden. Neben den individuellen Leistungen kam auch das gemeinsame Musizieren nicht zu kurz. Dies stellten alle Lehrgangsteilnehmer im Rahmen des Abschlusskonzertes am Freitagabend eindrucksvoll unter Beweis. Der 1. Vorsitzende der Trachtenkapelle Ennabeuren — Martin Heilig — konnte den erfolgreichen Teilnehmern des Vereins noch vor Ort zum Erreichten gratulieren und ließ wissen: „Wir gratulieren unseren erfolgreichen Teilnehmern herzlich zu ihrer Leistung. Es freut uns sehr, dass vier unserer Jungmusiker für ihre fleißige Probenarbeit mit dem Erhalt des jeweiligen Leistungsabzeichens belohnt wurden. Dass auch der Spaß nicht zu kurz kam, konnten wir im Rahmen des Abschlusskonzertes sehen“.