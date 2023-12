Kirchenpatrozinium mit Sängerehrung

Am vergangenen Samstag Abend fand in der St. Nikolauskirche in Gamerschwang das Patrozinium statt. Im Rahmen des Festgottesdienstes wurden zwei Sängerinnen des Kirchenchor- und Gesangverein Cäcilia Gamerschwang für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Chor geehrt.

Für 50 Jahre geehrt wurde Antonie Kiefer. Für 30 Jahre wurde Rita Grab geehrt.

Vikar Saur und Anita Winter die Vorsitzende des Kirchchor- und Gesangverein Cäcilia Gamerschwang überreichten die Urkunden sowie ein Präsent des Vereins.

Beim anschließenden Sektempfang im Pfarrhaus, zu dem der Chor einlud, gab es von der Ortsverwaltung noch ein Präsent für die Geehrten.

Eine Besonderheit an diesem Abend war der einmalige Auftritt des Projektchores, den der Kirchenchor- und Gesangverein extra für das Kirchenpatrozinium ins Leben rief. Dreizehn Sängerinnen und Sänger übten in sechs gemeinsamen Singstunden mit dem Chor für diesen gelungenen Auftritt.