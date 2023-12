Kirchenkonzert der Trachtenkapelle in Ennabeuren

Pünktlich zum Abschluss der Renovierungsarbeiten in der katholischen Kirche in Ennabeuren nutzte die Trachtenkapelle die Kirche erneut als Schauplatz ihres Kirchenkonzertes. So spielten die Musikerinnen und Musiker am 1. Advent unter der Leitung von Gerhard Rogg mit einem vielfältigen Programm auf. Der Chorraum wurde hierbei wieder zur Konzertbühne.

Das Repertoire reichte von bekannten Weihnachts- und Adventsliedern, über ruhige und getragene Stücke, bis hin zu modernen Musical-Arrangements, die den Zuhörern eingängige Melodien als Ohrwurm zurückließen. Das Publikum wurde zudem aktiv in das Konzert eingebunden, als es bei zwei Stücken mitsingen durfte und sich mit „Macht hoch die Tür“ passend auf die Adventszeit einstimmte.

„Es war ein sehr schöner Konzertabend, den wir mit unserem Publikum erleben durften. Für uns Musiker, wie auch für unsere Gäste, war dies eine wunderbare musikalische Einstimmung auf den Advent“, findet der 1. Vorsitzende der Trachtenkapelle Martin Heilig mit Blick auf den gelungenen Konzertabend, in dessen Rahmen er allen Anwesenden eine gesegnete Adventszeit wünschte.