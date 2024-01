Zufriedenheit mit der Finanzzuteilung

(kö) - In zufriedene Gesichter hat Kirchens Ortsvorsteher Roland Hess geblickt, als er die Finanzzuteilungen für 2024 vorgestellt hat. So hat es für Tiefbauunterhaltungen wie Kanal, Straßen, Feldwege und Gewässer insgesamt 70 200 Euro gegeben. Für den Breitbandausbau weiterer weißer und grauer Flecken in Kirchen, Mühlen, Schlechtenfeld und Deppenhausen werden 2024 1,4 Millionen Euro investiert. „Bis Ende 2024 geht Teilort für Teilort nach Fertigstellung und Inbetriebnahme durch den Betreiber ans Glasfasernetz. Damit wurden bei Umsetzung aller beantragten Anschlüsse neben dem Anschluss aller Schulen und dem Ausbau von acht Gewerbegebieten auch nahezu alle Teil- und Wohnorte komplett ausgebaut,“ heißt es von Seiten der Stadt Ehingen.

Zuvor hatte Hess erläutert was im vergangenen Jahr alles gemacht werden konnte. So wurde der Anbau an die Halle in Angriff genommen, ebenso die Ortsdurchfahrt Deppenhausen. Im katholischen Kindergarten finanzierte die Stadt Ehingen den neuen Gruppenraum. Die Schule hat eine Lüftungsanlage die Turnhalle W-Lan bekommen, der Ablauf vom Brunnen wurde entkalkt, das Friedhofstor erneuert.

Der Hochwasserschutz in Deppenhausen und Schlechtenfeld ist verbessert worden. Besonders erfreulich fand Ortsvorsteher Roland Hess, dass Jugendliche aus Kirchen am Sportplatz eine Hecke mit Biotop errichtet haben. Die Jugend-Feuerwehr hat eine Birke gepflanzt. Im Zuge der Verlegung einer neuen Stromtrasse in der Killichheimstraße hat die EnBW auch den Gehweg erneuert.

In Kirchen stieg die Einwohnerzahl, am Jahresende 2023 lebten 1243 Menschen im Ort. Drängende Fragen von Seiten der Bürger gab es keine, die angekündigte Bürgerfragestunde wurde nicht genutzt.

Ortschaftsrätin Heike Krahl informierte über den Stand der Dinge beim neuen Heimatbuch, an dem sie zusammen mit Roland Hess, Alfred Schrode, Renate Hartmann und Susanne Hess arbeitet. 2020 wurde die Idee dazu gefasst, doch erstmal von Corona ausgebremst. „In unserem Ort Kirchen und seinen Teilorten haben sich enorme Veränderungen in fast allen Bereichen ergeben. Was sich verändert hat, was uns in die Zukunft führt, was geblieben ist, ob Heimat für uns noch Heimat ist, was wir bewahren konnten und wollen, soll Thema eines zweiten Bandes des Heimatbuches Kirchen werden“ sagte Heike Krahl.

Der Band eins des Heimatbuches entstand vor 43 Jahren. Unzählige Sitzungen folgten dem Entschluss. Jeder aus dem Gremium arbeitete sich durch Chronologien aus den Jahren 1972 bis 2023. Im September wurde der Ehinger Oberbürgermeister Alexander Baumann eine Finanzierungsvorlage vorgestellt. Danach legte man richtig los, erstellte Sponsorenbriefe an die Firmen der Umgebung und an die Bürger, rief zu Spenden für Luftaufnahmen von Ferdinand Lenger aus Reichenstein auf.

Schwerpunkte wurden festgelegt wie Vereine, Frauenpower, verstorbene Persönlichkeiten aus Kirchen, Wirtshäuser, 900 Jahre Kirchen. Autorenbeiträge wurden in Auftrag gegeben bei Dr. Kind vom Landesdenkmalamt, dem Ehinger Stadtarchivar Dr. Ludwig Ohngemach und einen Beitrag über die Geologie des Kirchener Tales. „Was jetzt auf uns zukommt ist die Beiträge in druckbare Form zu bringen, Susanne Hess fängt an zu schreiben. Des Weiteren müssen die Quellen einzeln aufgelistet werden. Wir bemühen uns den Erscheinungstermin 2024 zu halten“ sagte Heike Krahl.