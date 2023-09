Strahlende Augen beim Kinderferienspaß in Kirchen

Basteln, Backen, Entdecken und Staunen: Beim Ferienspaß in Kirchen war für die Kinder aus Kirchen und Umgebung in den vergangenen Wochen ein vielfältiges und abwechslungsreiches Ferienprogramm geboten. Die gesamte Veranstaltung war ehrenamtlich von freiwilligen Helfern und Vereinen organisiert. Mehr als 50 Kinder hatten bei 23 angebotenen Programmpunkte großen Spaß.

„Was kann ich alles mit Heilpflanzen herstellen und welche Heilkraft steckt dahinter?“ All das erzählte Claudia Holl den Kindern bei einem Spaziergang durch Wald und Wiese. Im Anschluss stellten die Kinder Kräuterbutter und Kräutersalz aus ihren gefundenen Pflanzen her. Kulinarisch war auch das Programm mit Helmut Sorgenfrei und seinem Team vom Gasthaus Fuchs. Mit den Kindern kochte er alles „rund um die Kartoffel“. Dabei wurde fleißig geschält, gerieben und geschnitten. Mit Bäckermeister Jürgen Knöpfle von der Ehinger Bäckerei Knöpfle wurden Brezeln, Schnecken, Zöpfe oder völlig neue Kreationen von den Kindern gebacken. Etwas ausgefallener wurde es, als die Kinder Kuchen am Stiel — sogenante Cake Pops — backten.

Große Kinderaugen gab es, als Markus Wallberg bei sternenklarer Nacht mit seinem Teleskop den Weltraum erklärte. Mit großer Bewunderung schauten sich die Kinder Saturn, Mond und Sterne an. Eine echte Sprengung war hingegen das Highlight beim Besuch im Schotterwerk in Kirchen. Der Kirchner Ortsvorsteher Roland Hess unternahm eine Wanderung rund um Kirchen und die zahlreichen Höhlen. Nicht weniger erstaunt waren die Kinder, als sie bei einem Programmpunkt im Wald ein Wildschweinskelett entdeckten. Auch Thomas Metzler und seine Jagdkollegen waren überrascht vom Fund.

Tierfreunde kamen aber auch auf ihre Kosten. Bei der Reittherapeutin Alexandra Dangel in Deppenhausen hatten die Kinder die Möglichkeit, den richtigen und natürlichen Umgang mit den Pferden kennenzulernen. Natürlich durfte eine Runde auf dem Rücken der Pferde nicht fehlen. Auf dem Hundeübungsplatz in Kirchen erklärte das Team des Hundeausbildungszentrums WIWA Kirchen den Kindern den richtigen Umgang mit Hunden und im Anschluss zeigte die Rettungshundestaffel ihr Können.

Familie Saum aus Kirchen führte einer Kindergruppe vor, wie auf ihrem Milchviehbetrieb die Kälbchen versorgt werden. Bei der Kirchner Feuerwehr sorgte eine Spritzaktion für ersehnte Akühlung. Die Kinder lernten dort aber auch das richtige Verhalten im Brandfall und das korrekte Absetzen eines Notrufes. Aus unverwüstlichem Tyvekstoff und Holzstäben und mit etwas Hilfe und Anleitung bauten die Kinder Drachen. Dabei war jeder Drachen ein Unikat, denn jedes Kind konnte seinen Drachen individuell mit Farbstiften gestalten. Beim Kinoabend der Musikkapelle Kirchen hieß es bei Chips, Popcorn und Getränken „Film ab“.

Mit einer Nachtwanderung der Narrenzunft Bürgeles Hexen Kirchen ging der Ferienspaß in Kirchen zu Ende. Die Kinder bastelten aus PET–Flaschen und Lichterketten eine wiederverwendbare Fackel, mit denen sie im Anschluss durch die Dunkelheit wanderten.