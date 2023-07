Ortsdurchfahrt Deppenhausen soll saniert werden

Die Ortsdurchfahrt in Deppenhausen wird von wechselnden Wegbreiten, Unebenheiten und einer unkontrollierten Entwässerung geprägt. Eine Verbesserung tut not. Nach Möglichkeit sollen der St.-Georg–Weg mit Breiten von 3,11 bis 5,09 Metern und zwei Einmündungen in die B 311 sowie der Jörgenweg mit nicht erfüllter Mindestbreite für Rettungsfahrzeuge ausgebaut werden. Vorgesehen ist ein grundhafter Ausbau mit Erneuerung von Trinkwasserleitung und Abwasserkanal mit Trennsystem für Hausabwässer und Regenwasser. Rolf Schmid vom Ehinger Tiefbauamt stellte im Ortschaftsrat Kirchen mögliche Varianten vor: Mit Gehweg oder ohne, einspurig, zweispurig, eventuell mit Ausweichstellen.

Die Bewohner Deppenhausens sollen informiert und angehört werden, stellte Schmid in Aussicht. Als Problem stellt sich der erforderliche Flächenkauf dar: So oder so müsste die Ortsdurchfahrt beim Ausbau je nach Variante mit Randbereich 5,30 Meter oder bis zu 6,20 Meter breit werden, was einen zusätzlichen Grundstücksbedarf von 50 bis zu 130 Quadratmetern erfordert. Dazu beruhigte Manfred Spähn, Ratsmitglied und Seniorchef der ortsansässigen Firma Spähn. Seinem Vernehmen nach hätten sich Bewohner bei persönlichen Gesprächen positiv geäußert, was einen Flächenverkauf angehe.

Die Entwurfsvarianten stammen von der Firma MTS Schrode und wurden in Anwesenheit von Bereichsleiter Marco Herberger vorgestellt, um die Ortskenntnis der Ratsmitglieder einfließen zu lassen. Der Entwurf mit einspuriger Wegbreite beinhaltet fünf Ausweichstellen. Eine Variante sieht eine Einbahnstraßenregelung vor, die nicht sinnvoll sei, so Schmid, da mit Fuhrwerken zu oft im Kreis gefahren werden müsste. Das Verkehrsaufkommen im Ort sei ebenso gering.

Fürs laufende Jahr stehen nur Planungsgelder im Haushalt. Eine Spielstraße oder Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer könnte eingerichtet werden, sagte Schmid auf die Frage von Ratsmitglied Christiane Nörpel zur Sicherheit für Kinder und Fahrradfahrer. Spähn sprach sich für Tempo 30 aus. Ob Erschließungsbeiträge für die Anrainer anfallen, konnte Rolf Schmid nicht sagen. Erst müsste die geeignete Variante ausgewählt werden, um die Baukosten zu berechnen.

Der Initiative der Stadt Ehingen zum Ausbau war eine Anregung aus dem Ortschaftsrat vorausgegangen, wonach die Firma Spähn zumindest den Abschnitt bis zur Firmeneinfahrt auf eigene Kosten instandsetzen wollte. Rolf Schmid räumte ein, dass ohnehin Handlungsbedarf bestehe, weil Regenwasser unkontrolliert in ein Grundstück am Abschnitt zur Firma laufe und das Wohnhaus gefährde. Durch Randeinfassungen und Einlaufschächte soll das beendet werden. Manfred Spähn fragte nach dem Stichweg „Zum Tannenwald“, der vom St.-Georg–Weg im Südwesten des Ortes abgeht, weil dessen Ausbau für Bauwillige wichtig werden könnte. Diese Anregung nahm der Stadtverwaltungsmitarbeiter auf.