Ortschaftsrat beschließt Ausbau von Durchgangsweg

Bei einer Ortsbegehung schauten sich die Ratsmitglieder in Kirchen und Deppenhausen um. Per Mehrheitsbeschluss folgt der Ortschaftsrat Kirchen dem Wunsch der Deppenhausener Bürger bei der Straßenausbauvariante. Die gewählte Variante sieht einen grundhaften Ausbau des Durchgangsweges auf einer Breite von fünf Metern vor. Ein Gehweg wird in dem Ehinger Weiler laut Bürgerwunsch und Ratsbeschluss nicht benötigt. Es leben zirka 60 Menschen in dem Ort, entsprechend gering ist das Verkehrsaufkommen. Sorgenkind bleibt dagegen vorerst die Brunnenstraße in Kirchen, wo am Ortsende ein Gehweg fehlt.

Mit sieben Ja–Stimmen fiel der klare Beschluss für den fünf Meter breiten Ausbau des Durchgangsweges St. Georg–Weg mit Abzweig Jörgenweg in Deppenhausen. Nicht mitstimmen durften aufgrund von angrenzenden Grundstücken Manfred Spähn und Markus Reichart. Ortsvorsteher Roland Hess besitze als nachgerückter Amtsinhaber derzeit kein Stimmrecht. Nun könne die Detailplanung beginnen.

Der Ortschaftsrat machte interessehalber eine Stippvisite in der sanierten Kapelle und besah die in einem Betonbecken befestigte Deppenhausener Wedde. Der Zaun um die Wedde soll einen Einschnitt bekommen, den die Feuerwehr zum Zapfen von Wasser mit einem Schlauch nutzen kann, wurde vereinbart. In Kirchen besuchten sie zunächst die beiden im Bau befindlichen Hallenanbaubereiche, wo in der Kalenderwoche 37 Richtfest gefeiert wird. In der Schule gab es die neue Lüftungsanlage in allen Klassenzimmern zu sehen. Zwischen beiden Orten nahm der Rat das mit Gras und Feldblumen bewachsene Retentionsbecken in Augenschein, das als Schutzmaßnahme bei Starkregen dient und bis zu 2500 Kubikmeter Wasser fassen kann, die nach und nach wieder ablaufen können, um geordnet in dem Weiherbach, dann in der Schmiech und schließlich in der Donau zu landen. In der Vergangenheit hatten Wassermassen eine Schneise der Verwüstung durch das Tal gezogen.

Start der Ortsbegehung war an der Turn– und Festhalle, wo ein Bereich für Spülküche und Abstellgelegenheit und einer für die Gerätschaften der beiden Bauhofmitarbeiter, die zusammen eine Vollzeitstelle besetzen, angebaut werden. Hierbei kommt neben beauftragten Firmen auch Eigenleistung zum Tragen, was Ortsvorsteher Roland Hess besonders lobte. Einschneidend sei der Preis aufgrund der Brandschutzerfordernisse, die müssten „F90“ sein, betonte Hess, das bedeute, dass ein Feuer bis zu 90 Minuten nicht aus dem Raum des Bauhofs „ausbrechen“ dürfe. Zugemauert werden deshalb die derzeitigen Fensteröffnungen. Diese würden nicht ernstlich fehlen, liegen dahinter nur Geräteräume der Turnhalle. Die Anbauten erhalten eine Dachbegrünung.

In Kirchen bereitet dem Ortschaftrat der Brunnenweg Sorgen. Dort werde ein Gehweg für die Anwohner und ihre Besucher dringend gebraucht. Seit einer Dekade besteht der Wunsch, dessen Erfüllung zwischen den Behörden bisher versandete. Meist hieß es, so Hess, der Landkreis sei zuständig, doch nun wird davon ausgegangen, dass die Sache doch in die Zuständigkeit der Großen Kreisstadt Ehingen fällt. Ein weiteres Fragezeichen: der Grunderwerb von Landwirten wäre notwendig. Außerdem bestehe beim Gehwegbau Bedarf an einigen Straßenlaternen.