Ines Klonner hört als Jugenddirigentin auf

(kö) - Im November hat Markus Bucher die Leitung der Musikkapelle Kirchen übernommen, jetzt haben die Musiker sich mit ihrem neuen Dirigenten beim Frühjahrskonzert vorgestellt. Gleichzeitig hat die Dirigentin der Jugendkapelle, Ines Klonner, sich von den Nachwuchsmusikern verabschiedet.

In der voll besetzten Halle erwartete das Publikum ein abwechslungsreiches Konzert mit einem breitgefächerten Programm, das die Dirigenten für ihre Musiker ausgewählt haben. Die Geschichte der sagenumwobenen Insel Atlantis hat Alexander Reuber für ein sinfonisches Blasorchester vertont. Das Leben auf dieser Insel, die ein Paradies gewesen sein muss und ihren Untergang an einem einzigen Tag beschrieben die Musiker der Musikkapelle Kirchen mit ihren Instrumenten sehr fantasievoll - sie wurden mit reichlich Beifall belohnt.

Motive aus Tolkiens Roman „Der Herr der Ringe“ hat Johan de Mej vertont. Die Konzertversion mit dem Untergang der bösen Macht, dem Zauberer, der sich allen Gefahren entgegenstellt, den Hobbits, die sich aufmachen, den Ring zu zerstören, hat die Musikapelle Kirchen mit viel Schwung und Feingefühl umgesetzt. Besonders schön war das Klarinettensolo „Der Tanz der Elfen“, gespielt von Ines Klonner. Eine frische Polka „Die letzte Runde“ ist ein wahrer Hit für Blasmusiker und wird gern in Festzelten gespielt. Munter und fröhlich intonierte sie die Musikkapelle Kirchen.

Auf einem spanischen Volkslied basierte das letzte Stück vor der Pause „El Camino Real“ von Alfred Reed mit Elementen voller Eleganz und Kraft - eine Musik, die der Kapelle viel abverlangte, was den Schwierigkeitsgrad anbelangt. Sehr abwechslungsreich ging es weiter mit den schönsten Melodien von Elvis Presley, die begeistert von Publikum aufgenommen wurden. Konträr dazu dann ein bisschen Egerländer Musik von Ernst Mosch mit „Sterne der Heimat“, ehe mit dem Konzertmarsch „Kometenflug“ das offizielle Programm endete.

Begonnen hatte es die große Jugendkapelle, wie auch bei den Aktiven waren hier die Musikerinnen in der Überzahl. Zum letzten Mal spielten sie unter der Leitung von Ines Klonner, die ihr Amt aus beruflichen Gründen abgab. Mit musikalischen Variationen über die japanische Kirschblüte brachte die Musikerjugend den Frühling in die Halle. Die Melodien von Queen sind ein Dauerbrenner, ein Medley der besten wie „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“ wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. Noch ein wenig moderne Popmusik mit „Coldplay Classics“, in denen Orte des Glücks beschrieben werden, und mit einer Zugabe verabschiedeten sich die jungen Musiker vom Publikum.

Nachdem das Jahreskonzert im letzten Jahr ausfiel, ehrte der erste Vorsitzende der Musikkapelle Frank Schrode zusammen mit Hubert Stoll vom Kreismusikverband der Blasmusik Jubilare aus zwei Jahren für ihre Treue zur Blasmusik. Für zehn Jahre ausgezeichnet wurden Felix Ehret, Selina Figel, Heiko Wiker, Laura Zoller, Jonas Betz und Hannah Heinrich, für 20 Jahre Lea Klonner, Martin Schrode und Katrin Söll, für 30 Jahre Verena Betz, Karin Braig, Cornelia Wiker und Heinz Hauler, für 40 Jahre Armin Hirschle. Dirigent Markus Bucher wurde für zehn Jahre Dirigententätigkeit ausgezeichnet.