Ab Oktober wird Helmut Sorgenfrei in seinem Gasthaus zum Fuchs in Kirchen kürzer treten. Das Restaurant wird dann nur noch an wenigen Tagen im Monat geöffnet sein. Am 1. Oktober feiert der Koch seinen 70. Geburtstag und hat sich sozusagen sein eigenes Geburtstagsgeschenk gemacht.

„Man muss irgendwann sagen: Jetzt reicht’s“, sagt er. „Ich will noch mein Leben genießen.“ Er sagt aber auch: „Es ist mir klar, dass dann an der Kultur was kaputt geht.“

Bei Liebherr als Kantinenleiter angestellt

Helmut Sorgenfrei blickt auf 56 Jahre im Berufsleben zurück — durchaus genug, wie er findet. Aufgewachsen ist er bereits in dem Gasthaus, das seine Mutter zusammen mit dem Vater führte. Helmut Sorgenfrei lernte den Beruf des Kochs und war in ganz Deutschland in Restaurants unterwegs, arbeitete in Köln, Tettnang oder im Schwarzwald.

Schließlich kam er nach Kirchen zurück und übernahm in den 80er Jahren den Betrieb, nachdem sein Vater gestorben war. Vollzeit arbeitete er jedoch bis vor wenigen Jahren bei Liebherr in der Kantine, die er auch leitete.

„Das ist eine Sieben–Tage–Woche“, sagt er. „Bis 16 Uhr war ich immer bei Liebherr.“ Danach ging es ins eigene Restaurant in die Küche. Mittags bekochten Mutter, Ehefrau und eine weitere Köchin die Gäste im Fuchs.

Ab 6 Uhr wird das Salatbuffet vorbereitet

Auch heute noch steht Helmut Sorgenfrei um 6 Uhr morgens auf. Die Salate für das Salatbuffet müssen vorbereitet werden. Jeden Tag gibt es im Restaurant zwischen zwölf und 15 frische Salate, wie der Restaurantbesitzer stolz hervorhebt.

„Um halb 12 muss das da stehen“, sagt er. Das Geschäft laufe momentan sehr gut, darüber könne man sich nicht beklagen. „Der Sonntag ist immer ausgebucht.“

Ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir den Strom noch zahlen können. Helmut Sorgenfrei

Auch Personal hat er dank der Familie, die mitarbeitet, genug. Daneben sind drei Mitarbeiter fest angestellt. 19 arbeiten auf Minijob–Basis in Service und Küche.

Preissteigerungen sind weiterer Grund

Die aktuelle Preissituation hat Helmut Sorgenfrei seine Entscheidung, im Herbst kürzer zu treten, durchaus erleichtert, wie er sagt. Der Anstieg des Mindestlohns, die gestiegenen Energiekosten und auch der zu erwartende Anstieg der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent zum Ende des Jahres hätten die Entscheidung einfacher gemacht.

„Ich hoffe, wir kriegen das hin, dass wir den Strom noch zahlen können“, sagt der Gastronom mit Blick auf die sinkenden Einnahmen ab Oktober.

Öffnung zu besonderen Anlässen

Denn zu einzelnen Anlässen wird er weiter seinen Gastraum für die Öffentlichkeit öffnen. Da wäre der Stammtisch der Amateurfunker, der sich einmal im Monat im Fuchs trifft, oder der Stammtisch am Montagabend. Alle zwei Wochen findet außerdem abends das Wirtschaftsingen statt.

Für die Sängerinnen und Sänger gibt es schon am Mittag etwas zu essen. Denn viele würden sich bereits mittags ihren Platz für den Abend reservieren, erzählt Helmut Sorgenfrei. Auch das Binokel–Turnier wird weiterhin einmal im Monat stattfinden. Die Öffnungszeiten sind auf der Internetseite des Gasthauses unter www.gasthauszumfuchs.metro.bar einsehbar.

Gäste unterstützten während Corona

Was sie an ihren Gästen haben, das wissen sie beim Fuchs. „Selbst in Corona–Zeiten haben die Leute uns unterstützt“, sagt Tochter Monika Huber. Die Leute seien sogar von Munderkingen oder Ehingen hergekommen, um vorbestelltes Essen abzuholen, Salatsoße oder Bärlauchbutter zu kaufen. „Da kann man stolz auf solche Gäste sein.“

Er habe immer wieder viele alte Bekannte getroffen, Leute, die seit Jahren zum Essen in sein Restaurant kommen oder früher oft dort waren und mittlerweile weggezogen sind. Im Gasthof waren früher auch Lehrlinge untergebracht, die in Ehingen zur Schule gingen. Mittlerweile wohnen sie im Wohnheim.

Viele schöne Erinnerungen an das Gasthaus

Helmut Sorgenfrei hat viele schöne Erinnerungen an die Zeit im Gasthaus, zum Beispiel wenn er nachts um 3 Uhr noch Spiegeleier für seine Gäste gemacht hat. „Die Tage sind weniger geworden, wo die Leute lange sitzen“, sagt er heute. Das liege mit dem gesellschaftlichen Wandel zusammen und damit, dass man mit Alkohol nicht mehr Autofahren dürfe.

Eine Nachfolge gibt es momentan nicht. Tochter Monika Huber würde der Restaurantchef durchaus zutrauen, das Restaurant zu leiten, sagt er. Es fehle jedoch der Koch. Und den auf dem aktuellen Personalmarkt zu bekommen, sei mehr als schwierig. Mit den Gehältern, die andere zahlen könnten, könne das Gasthaus nicht mithalten.

Erstes Weihnachten ohne Restaurant–Stress

Die Familie freue sich ohnehin auf die Ruhe ab Oktober — besonders auf Weihnachten, Silvester und Ostern ohne Stress. An den Tagen sei es immer besonders stressig im Restaurant gewesen, sagt der Koch: „Man will ja auch noch eine Schippe drauflegen, weil es ist ja Weihnachten. Da gibt es nicht einfach nur paniertes Schnitzel.“

Vielleicht werde er auch etwas länger in Urlaub fahren, sagt Helmut Sorgenfrei. Auf jeden Fall werde er die Ruhe genießen.