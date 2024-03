Das traditionelle Frühjahrskonzert der Musikkapelle Kirchen findet am Samstag, 16. März, in der Turn- und Mehrzweckhalle in Kirchen statt. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Ines Klonner wird laut Ankündigung der Verantwortlichen des Vereins den Konzertabend eröffnen. Im Anschluss daran nimmt die Musikkapelle unter der Leitung von Markus Bucher auf der Bühne Platz. Markus Bucher ist seit November 2023 Dirigent der Musikkapelle Kirchen und somit ist es sein erstes Konzert mit den Kirchener Musikerinnen und Musikern.

Seit einigen Wochen bereiten sich beide Dirigenten mit Ihren Musikerinnen und Musikern auf diesen Konzertabend vor. In Registerproben und Gesamtproben wird gemeinsam ein abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Bei der Auswahl der Musikstücke wurde darauf Wert gelegt, ein breites Publikum anzusprechen und einen unterhaltsamen Abend zu bieten. Auf dem Programm stehen unter anderem folgende Musikstücke: The Lord of the Rings, El Camino Real, Atlantis, Elvis - The King oder der Konzertmarsch Kometenflug.

Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Kirchen beginnt um 20 Uhr. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.musikkapelle-kirchen.de