Die Wunsch– und Mängelliste ist umfangreich

Kirchens Ortsvorsteher Roland Hess lobte den Baufortschritt beim Turnhallenanbau durch die Firma Spähn und die Eigenleistung von Einwohnern. Abstellräume werden dort angebaut. Hess rechne mit dem Richtfest im September. In der Ortschaftsratssitzung am Montag erinnerte der Ortsvorsteher an das werdende Heimatbuch. Beiträge müssen bis Mitte September eingereicht werden. Für zwei Linden werden ideale Standorte gesucht. Gewünscht wird vom Ortschaftsrat Kirchen ein Fuß– und Radweg vom Ortsende an der Brunnenstraße in Richtung Kreisverkehr. Dieser kam bei der Mittelanmaldung für den Stadthaushalt 2024 zur Sprache und steht ganz oben.

Die Mittelanmeldung für den Stadthaushalt umfasst rund zehn Kernpunkte, darunter eine Mängelliste mit reparaturbedürftigen Straßen. Priorität zwei bekommt die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Deppenhausen, Platz drei nehmen Straßendeckenverstärkungen an den Gemeindeverbindungswegen Mochental und Stetten/Dettingen ein. Bedarf besteht an neuem Bauland und der Innenentwicklung in Kirchen und seinen Teilorten Deppenhausen, Mühlen, Schlechtenfeld und Stetten, nachdem die Wohnbauplätze im Baugebiet „Simonsbreite“ verkauft seien.

Die Fortsetzung des gewünschten Radwegs vom Kreisverkehr nach Munderkingen nimmt erst Platz fünf auf der Wunschliste ein. „Es müssen so viele mitreden“, betonte Roland Hess, eben was den Flächenerwerb angehe. Dennoch steht dieses Vorhaben noch vor der Bushaltestelle Deppenhausen, der Straßenreparaturliste, einer Ladesäule für E–Bikes und E–Autos und der Fortführung des Breitbandausbaus bis zum jeweiligen Haus (FTTB, Fiber to the building) auf der Wunschliste.

Eingereicht hat die Ortsverwaltung aktuell eine Mängelliste zur Behebung von Straßenschäden. Diese sollen möglichst noch im laufenden Jahr mit Haushaltsmitteln beseitigt werden. Dabei geht es um Steinge, Kilicheimstraße, Erbsenäcker, Brunnenstraße ab der Kirche in Richtung Josefskapelle, Espenlau, Matesberg, Hirtenberg und die Ortsdurchfahrt Mühlen.

Von 2024 bis 2030 wird der Bedarf an einer Fußgängerampel an der B 311 in Deppenhausen gesehen. Hier war es 2019 zu einem Unfall mit Radfahrer gekommen. Auf der kurz– bis mittelfristigen Liste befinden sich verschiedene Feldwegabschnitte, die eine verstärkte Straßendecke benötigen: Scherr, Steige, Totenbuch, Eschle in Stetten und Lauschbreite in Schlechtenfeld. Zur Ableitung eines möglichen Starkregens steht die Installation eines Bergeinlaufschachts zwischen Mühlen und Altsteußlingen in der mittelfristigen Finanzplanung.

Ortsvorsteher Hess erklärte zu den Lindenbäumen, dass diese 30 Meter hoch werden und eine Krone von 20 Metern Breite aufweisen können. Deshalb seien die Pflanzorte vorab gut auszuwählen und Tipps erwünscht. Die CDU stiftet diese beiden Bäume.