Chor „fEinklang“ aus Kirchen bereitet sich auf großes Konzert vor

Der gemischte Chor aus Ehingen-Kirchen mit dem klingenden Namen „fEinklang“ veranstaltet am Samstag, 20. April, ein Konzert in der Ehinger Lindenhalle. Als Gäste haben die rund 50 Sängerinnen und Sänger des Chors die Stadtkapelle Blaubeuren und die Steptanzgruppe der Tanzschule Sabine Raasch und Myriam Eckenfels, „Steps Tanz + Fitness Ehingen“, eingeladen. Noch wird nicht viel über das geplante Programm verraten. Die Proben der 19 Stücke hörten sich vor wenigen Tagen in der Aula der Schillerschule in Munderkingen jedoch schon sehr vielversprechend an.

Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, Aula der Schillerschule Munderkingen: Fast alle der rund 50 Sängerinnen und Sänger des Chors „fEinklang“ sitzen auf ihren Stühlen und sind fleißig am Proben. Als Chor mit Niveau und in fröhlicher Gemeinschaft versteht sich die Gruppierung. Dass Sopran, Alt, Tenor und Bass mit jeweils mindestens einem halben Dutzend Stimmen gut besetzt sind, bedarf keiner weiteren Erläuterung.

„Fields Of Gold“ aus der Feder von Sting steht auf dem Probenplan. Dirigentin Blanka Wiedergrün am Klavier auf der Bühne der Aula lässt nicht locker, bis alle Stimmen die entsprechende Passage beherrschen. „Nicht nur aus Kirchen, sondern auch aus den benachbarten Dörfern kommen unsere aktiven Sängerinnen und Sänger“, erklärt Kristina Burget. Sie ist seit Januar 2022 die Vorsitzende und sieht dem geplanten Konzert mit viel Zuversicht entgegen: „Mit der Stadtkapelle Blaubeuren sind wir in der Vergangenheit schon gemeinsam aufgetreten“. Durch die Tänzer von der Ehinger Tanzschule sei zudem für viel Abwechslung gesorgt. Ein Beatboxer sei dabei, der nur mit Mund und Mikrofon musiziere.

Neben dem großen Aufgebot an Akteuren auf der Bühne ist die Anzahl der Proben außergewöhnlich. 35 wöchentliche Proben beziehen sich ausschließlich auf die Konzertvorbereitung. Zudem wurde die Probendauer von 90 auf 120 Minuten pro Abend erweitert. Demnächst folgt ergänzend ein Probewochenende, um die Feinabstimmung in schwierigen Passagen zu trainieren.

„Da fahren wir von Freitag bis Sonntag nach Asch bei Blaubeuren ins Freizeitheim der evangelischen Kirchengemeinde“, berichtet Kristina Burget. Die ersten Proben auf das große Konzert haben gleich nach der letzten Sommerpause stattgefunden, damit die Vorbereitungen stets schön entspannt bleiben.

Der Chor „fEinklang“ gehört zum Liederkranz Kirchen und ist offen für Sängerinnen und Sänger auch von außerhalb. Einen spannenden und abwechslungsreichen Abend verspricht die Vorsitzende, die einen Hinweis nicht unerwähnt lassen wollte: Ein Teil von „Cops Unlimited“, der Band des Polizeireviers Ehingen, der auch Nicht-Polizisten angehören, wird den Chor begleiten, an prominenter Stelle auch ein Pianist.

Für den Konzertabend mit „fEinklang“ und Gästen am Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr gibt es den Vorverkauf in der Bäckerei Knöpfle in Kirchen, bei Edel Weine in Munderkingen und im Weinhaus Denkinger in Ehingen. Auch eine Abendkasse wird eingerichtet sein. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Informationen zum Chor sind im Internet unter www.feinklang-kirchen.de abrufbar.