Bibelfrühling beschäftigt sich mit der Offenbarung

Ein kleiner Bibelfrühling anstelle des traditionellen Bibelherbstes ist am Montag, 18. März, um 20 Uhr im Gemeindehaus in Kirchen statt. Oliver Schütz, Leiter der Katholischen Erwachsenenbildung Ulm-Alb-Donau, spricht zum Buch der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. In dramatischen Szenen wird hier die Zerstörung der Erde dargestellt. Am Ende steht das Versprechen, die kaputte Welt von Grund auf zu erneuern. Die Wirkung dieses Textes war und ist enorm. In Krisenzeiten gilt er immer wieder als Fahrplan für den Weltuntergang.

Wie lässt sich diese „geheime Offenbarung“ entschlüsseln? Der Abend versucht, die „sieben Siegel“ zu öffnen, mit dem das Buch verschlossen ist. Illustriert wird der Vortrag mit Bildern aus der Bamberger Apokalypse, einer prachtvollen Handschrift, die vor 1000 Jahren in der Schreibstube des Klosters Reichenau angefertigt wurde.