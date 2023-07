Verbandsligaderby im WFV–Pokal

Es herrscht gespannte Ruhe vor dem Verbandsligaduell in der zweiten Runde des WFV–Pokals zwischen dem SSV Ehingen–Süd und dem FV Biberach. Beide Fußballvereine haben in dieser Woche ein Testspiel absolviert und bereiten sich gewissenhaft auf die Partie am Freitagabend in der Alten Pfarrei vor. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Die letzte Begegnung beider Mannschaften im März endete in der Liga mit 5:1 für Ehingen–Süd.

Generalproben mit unterschiedlichen Ergebnissen

Der Gastgeber vom SSV Ehingen–Süd gewann sein Vorbereitungsspiel beim Landesligisten SV Sulmetingen mit 3:0, während der FV Biberach zu Hause gegen den ebenfalls Landesligisten Olympia Laupheim mit 0:2 verlor. Beide Trainer bewerten diese Spiele nicht über, ziehen aber dennoch einige Erkenntnisse aus den Tests.

„Wir haben im Gegensatz zum Pokalsieg am Samstag in Mietingen gegen Sulmetingen mit einer komplett anderen Mannschaft gespielt, sodass ich nahezu den gesamten Kader unter Wettkampfbedingungen sehen konnte“, sagt Süd–Coach Michael Bochtler, der mit seinem Kollegen aus Biberach noch jahrelang beim FV Illertissen zusammengespielt hat.

Wild zollt Gegner Respekt

„Wir kennen uns ganz gut und ich finde das, was der Kollege bei Süd aufgebaut hat über die Jahre, schon beeindruckend“, sagt Oliver Wild voller Respekt. Dennoch hat auch der neue Biberacher Trainer beobachtet, dass bei den Kirchbierlingern nach der abgelaufenen Saison ein gewisser Umbruch stattgefunden hat, größer als bei seiner eigenen Mannschaft.

Aktuell stehen bei Süd neun Zugängen sieben Abgänge gegenüber. „Wir haben das nicht so erwartet, das war auch nicht geplant, dass uns so viele Spieler verlassen, aber am Ende müssen wir das akzeptieren“, so Bochtler. Unter anderem haben Filip Sapina, Danijel Sutalo und Janis Peter die Mannschaft verlassen.

Klarer Fokus

„Das ist natürlich ein Qualitätsverlust, den wir versuchen auszugleichen“, erklärt Bochtler. Mit den Memmingern Maxi Rupp und Jakub Wojciechkowski sowie Daniel Fernandes aus Blaubeuren und Marc Vogel aus Laupheim wurden gute Spieler geholt, auch der 18–jährige Filius des Trainers, Jannik Bochtler, steht neu im Kader. Zuletzt wurde noch das 19–jährige Talent vom SSV Ulm 1846, Finn Paul, verpflichtet, dem Bochtler schon einen Platz in der Startelf zutraut.

„Wir sind jetzt ganz gut aufgestellt und freuen uns auf das Spiel am Freitag, denn endlich haben wir im Pokal auch mal ein Heimspiel“, sagt Michael Bochtler. Der Pokal habe aber nicht allererste Priorität, der Fokus liege eindeutig auf der Verbandsliga. Dennoch wolle man natürlich eine Runde weiterkommen. „Wir waren in der Vergangenheit ganz gut dabei im WFV–Pokal und wollen dies auch in dieser Saison so lange wie möglich auskosten“, so der Süd–Coach.

Verschärftes Testspiel

Eine ähnliche Position bezieht Oliver Wild. Seit nunmehr knapp drei Wochen Trainer des FV Biberach, hat der 38–Jährige schon in dieser kurzen Zeit seiner neuen Mannschaft seine Philosophie zu vermitteln versucht. Dabei gehe es vor allem um Kombinationsfußball im Spiel nach vorn. „Ich halte nicht so viel von langen Bällen“, stellt Wild klar. Er habe schon Fortschritte gesehen und dies solle möglichst auch in Kirchbierlingen umgesetzt werden, auch wenn in Biberach ebenfalls die Verbandsliga in der Betrachtung ganz oben steht.

„Ich sehe das wie Michael Bochtler als verschärftes Testspiel mit Wettbewerbscharakter, nicht mehr und nicht weniger“, sagt Wild, der mindestens auf vier Stammspieler, unter anderem Manuel Münst, verzichten muss, die im Urlaub sind.

Zugang mit Oberliga–Erfahrung

Dafür kann Wild aber vermutlich einen taufrischen Zugang schon am Freitag einsetzen. Vom Oberligisten FV Ravensburg wechselt mit sofortiger Wirkung der 21–jährige Defensivspieler Timo Baier nach Biberach. „Das ist genau der Spielertyp, den wir nach dem Abgang von Lukasz Mozler gesucht haben, zumal unser kroatischer Zugang Zvonimir Borac noch ein paar Wochen Trainingsrückstand aufholen muss und auch Jule Grimm bis September nicht zur Verfügung stehen wird aus beruflichen Gründen“, freut sich Wild über die weitere Verstärkung des Teams im Abwehrbereich.

SV Ochsenhausen