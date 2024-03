Als im vergangenen September gleich zu Beginn der Saison das Duell gegen Türkspor Neckarsulm auf dem Plan stand, war der Gegner für Trainer Michael Bochtler damals noch eine große Unbekannte. Ein halbes Jahr später hat sich der Landesliga-Aufsteiger in der Verbandsliga einen Namen gemacht und für Aufsehen gesorgt. „Wir wissen, was auf uns zu kommt“, ist man sich beim SSV Ehingen-Süd mittlerweile vor dem bevorstehenden Rückspiel am Samstag, 16. März (14 Uhr), der Schwere der Aufgabe bewusst. „Das ist eine Mannschaft, die brutale individuelle Qualität hat, aber auch als Einheit sehr gut funktioniert“, ergänzt Bochtler.

Zu spüren bekam das zuletzt der TSV Berg, der sich in Neckars-ulm eine deftige 1:6-Klatsche einfing. Gleich drei Mal konnte sich dabei Shkemb Miftari in die Trefferliste eintragen - mit bislang zehn erzielten Toren in der laufenden Saison neben Top-Torjäger Cristian Giles Sanches (13 Saisontreffer) Garant der Neckarsulmer Offensivpower. Die Mannschaft von Trainer Tufan Tok ist mit bislang insgesamt 56 erzielten Treffern die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Als aktueller Tabellenzweiter gibt sich der Aufsteiger auch sehr selbstbewusst und möchte ein gewaltiges Wörtchen um den Aufstieg in diesem Jahr mitreden.

Jan-Luca Daur fällt verletzt aus

Als Vorteil für den SSV Ehingen-Süd könnte sich entpuppen, dass das Kräftemessen mit Türkspor am Samstag auf heimischem Rasen in Kirchbierlingen ausgetragen wird. „Ich wusste, dass unsere Auswärtsbilanz nicht gut ist, aber dass wir so schlecht dastehen, hat mich bei dem Blick auf die Tabelle auch überrascht“, bestätigt Michael Bochtler das, was die tabellarischen Zahlenwerte auch schwarz auf weiß belegen: Teilt man die Verbandsliga-Tabelle in Heimtabelle und Auswärtstabelle auf, zeigt der SSV Ehingen-Süd zwei Gesichter. Zuhause gehört man mit fünf Siegen und 17 Punkten aus neun Spielen als Vierter zu den Top-Teams der Liga, auf fremdem Platz rangiert man mit gerade einmal zwei Auswärtssiegen in der laufenden Saison tief im Tabellenkeller. „Zuhause fühlen wir uns stark und gut“, möchte Michael Bochtler daher auch am Samstag den Heimvorteil für ein weiteres Erfolgserlebnis nutzen.

Personell ist Süd dabei zum Umbauen gezwungen. Jan-Luca Daur zog sich unter der Woche im Training einen Bänderriss zu und wird mehrere Wochen ausfallen. Für ihn könnte der wieder genesene Maxi Rupp als Innenverteidiger in die Startformation rücken. Zudem kehrt Maxi Groß wieder in den Süd-Kader zurück, dafür werden Robin Stoß krankheitsbedingt und Marc Vogel mit einer Prellung nach einem Schlag auf den Fuß am Samstag voraussichtlich fehlen. Bezüglich eines Einsatzes von Finn Paul von Beginn an zeigte sich Michael Bochtler am Freitag noch skeptisch: „Er hat signalisiert, dass es gehen könnte - aber ob es wirklich passt, muss man am Spieltag sehen.“