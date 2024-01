Ab der kommenden Woche rollt der Ball beim SSV Ehingen-Süd wieder, dann steigt der Verbandsligist ins Mannschaftstraining nach der Winterpause ein. Zuletzt hielten sich die Spieler mit individuellen Laufeinheiten fit - zur Zufriedenheit von Trainer Michael Bochtler, der noch vor dem Trainingsstart wohl wissend um die Lage der Liga anmerkte: „Wir sollten gut vorbereitet in die restliche Saison gehen, um sofort Punkte zu holen!“

Der Coach erwartet auch in der zweiten Saisonhälfte eine ausgeglichene Verbandsliga, die in der laufenden Runde ein besonders kompaktes Mittelfeld aufweist. Zwischen dem Tabellendritten Türkspor Neckarsulm (25 Punkte) und dem letzten Mittelfeldplatz, der TSG Hofherrnweiler als Elfter, liegen gerade einmal sechs Punkte. Der SSV Ehingen-Süd überwinterte auf dem Abstiegsrelegationsrang Platz zwölf mit 18 Punkten - hat dabei aber ein Spiel weniger bestritten als die Konkurrenz. Beim Blick nach unten in der Tabelle kann für die Pfarrei-Elf allerdings auch von keinem großen Polster die Rede sein: die Aufsteiger aus Maichingen, Weiler und Echterdingen sitzen der Bochtler-Elf im Nacken, lediglich zum Tabellenletzten FV Biberach (11 Punkte) gibt es etwas Puffer.

Stärkung der Offensive

Wobei man in Kirchbierlingen durchaus Potential für eine Leistungssteigerung in der Rückrunde sieht. Vor allen Dingen in der Offensive gibt es durchaus noch Luft nach oben: „Das wird kein Selbstläufer, aber ich glaube schon dass wir - was die Torgefahr betrifft - einen Schritt nach vorne machen können“, gibt sich Michael Bochtler diesbezüglich optimistisch. Einerseits ruhen die Hoffnungen des Übungsleiters dabei auf dem Wiedererstarken der etablierten Kräfte im Sturm: „Wenn Simon Dilger und Aaron Akhabue jetzt in der Spitze wieder voll fit sind, dann tut uns das gut“, ergänzt Bochtler. Simon Dilger plagte sich in der Hinrunde immer wieder mit Verletzungen herum, kam nur auf neun Einsätze und erzielte dabei zwei Tore - in der Vorsaison waren es am Ende insgesamt noch 23 Treffer. Eine ähnliche Quote weist auch sein Stürmer-Kollege Aaron Akhabue auf, der aus privaten Gründen zu Beginn der Saison viele Spiele verpasste: Lediglich ein Treffer in neun Spielen steht für den schnellen Stürmer bislang zu Buche.

Neben den etablierten Offensivkräften glaubt Michael Bochtler auch, dass frische Kräfte in der Rückrunde die Offensive beleben können. Einen zusätzlichen Schub erhofft er sich dabei von Neuzugang Maurice Strobel (kommt aus der Regionalliga vom FV Illertissen) und Rückkehrer Narciso Filho (kommt von Türkspor Neu-Ulm), die zukünftig im offensiven Mittelfeld für neuen Schwung sorgen sollen. Dazu gesellt sich mit Kevin Ruiz noch ein spielstarker „Quasi-Neuzugang“. Der Kapitän kam aufgrund einer sehr langen Sperre in der Hinrunde nur zu einem Einsatz, genau wie der eher defensiv orientierte Finn Paul als weiterer Mittelfeld-Joker für die Rückrunde. Der talentierte Sommer-Neuzugang vom SSV Ulm hat seine krankheitsbedingte lange Pause gut überstanden und ist bereits seit Dezember wieder voll im Training und zukünftig sicher eine interessante Alternative für die Start-Elf.

Mindestens Sechs Testspiele in vier Wochen geplant

Wobei Trainer Michael Bochtler in Sachen Defensive in Bezug auf Veränderungen in der Rückrunde weniger Handlungsbedarf sieht, als in der Offensive: „In der Defensive müssen wir weiterhin so stabil spielen wie in der Hinrunde. Das war in Ordnung, was wir an Tor-Chancen und Gegentoren zugelassen haben.“ Dabei gibt die Statistik dem Coach recht. Von den Zahlenwerten gehört der SSV in Sachen Gegentreffer mit 23 zu den Spitzenteams der Liga, lediglich drei Teams - darunter Liga-Primus SV Fellbach - kassierten weniger Gegentore. Allerdings weist die Statistik Süd mit gerade einmal 17 erzielten Treffern auch als offensiv harmlosestes Team der ganzen Liga aus.

Auf Kurs bringen möchte man sich beim SSV Ehingen-Süd dabei bis zum Rückrundenstart mit möglichst vielen Testspielen. Bereits für kommenden Samstag, 20. Januar, ist das erste Kräftemessen mit dem Landesligisten SSG Ulm geplant. Fünf weitere Spiele innerhalb von vier Wochen sind zusätzlich bereits terminiert und „ein weiteres Spiel unter der Woche könnte noch dazukommen, da wissen wir aber noch nicht, ob wir den Platz zur Verfügung gestellt bekommen“, ergänzt Michael Bochtler abschließend.

Die aktuell offiziell terminierten Vorbereitungsspiele des SSV Ehingen-Süd: Sa., 20.01. / 11 Uhr (Kunstrasenplatz Wenzelstein); Süd vs. SSG Ulm 99 (Landesliga). – Sa. 27.01. / 13 Uhr (Kunstrasenplatz Ulm); SSV Ulm (U19) vs. Süd. – So. 04.02. / 16 Uhr (Wenzelstein); Süd vs. FC Blaubeuren (Landesliga). – Fr. 09.02. / 16 Uhr (Wenzelstein); Süd vs. SV Mietingen (Landesliga). – Sa. 10.02. / 14.30 Uhr (Kunstrasenplatz Essingen); TSV Essingen (Oberliga) vs. Süd. – Sa. 17.02. / 13 Uhr (Rasenplatz am Mutenhölzle); Türkspor Neu-Ulm (Landesliga) vs. Süd.