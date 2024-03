Sechs-Punkte-Spiel für Süd

„Wir haben die große Chance, eine Lücke und etwas Distanz nach unten zu schaffen“, ist sich Trainer Michael Bochtler der richtungsweisenden Bedeutung des Spiels am Sonntag bei Aufsteiger GSV Maichingen (Anpfiff: 15 Uhr) bewusst. Dementsprechend motiviert möchte der SSV Ehingen-Süd das Kräftemessen mit dem zwei Plätze und drei Punkte zurückliegenden Abstiegskonkurrenten auch angehen und dabei an die zuletzt gezeigten Auftritte anknüpfen.

„Die Leistung hat gestimmt“, denkt der Süd-Trainer positiv an die jüngsten Duelle zurück - ergänzt aber auch: „Die Ergebnisse nicht.“ Sowohl gegen Türkspor Neckarsulm wie auch in Hofherrnweiler war die Pfarreielf die bessere Mannschaft auf dem Platz, dass am Ende nur ein Punkt auf das Konto des SSV Ehingen-Süd wanderte, lag dabei hauptsächlich an der ineffizienten Chancenverwertung der Süd-Offensive. „Das war nicht überzeugend und sollte besser werden“, benennt Michael Bochtler den Casus knacksus.

Stabile Defensive

Dafür stand die Defensive zuletzt recht stabil. Allerdings drohen am Wochenende gerade hier in der Innenverteidigung personelle Veränderungen - Jan-Luca Daur fällt nach seinem Bänderriss noch aus. Sein Vertreter Daniel Schuhmacher musste gegen Neckarsulm am vergangenen Wochenende zur Halbzeit ausgewechselt werden und ist nach wie vor angeschlagen. Mit Kevin Ruiz schwächelte unter der Woche krankheitsbedingt eine weitere Option für die Innenverteidiger-Position. Die Konsequenz: Mit Tim Bayer testete Michael Bochtler vorsorglich im Training schon einmal eine weitere Variante.

Für Veränderungen in der Start-Elf dürfte auch Finn Paul sorgen. Das 19-jährige Talent ist wieder voll einsatzfähig und sollte im defensiven Mittelfeld für zusätzliche Stabilität sorgen. Diese dürfte gegen Maichingen auch vonnöten sein.

In der Winterpause wechselte der Tabellenzwölfte seinen Trainer. Auf Guiseppe Vella folgte Guiseppe Iorfida und der neue Coach startete gleich mit zwei Siegen gegen Biberach und die Neckarsulmer Sport-Union in die Rückrunde. Zuletzt gab es beim TSV Berg allerdings auch die erste Niederlage des Jahres (2:4).

Wiedergutmachung für Hinspiel-Pleite

Besonders auf sich aufmerksam machen konnte in Maichingen dabei zuletzt Stürmer Adrian Heinle, der in allen drei Spielen jeweils als Joker von der Bank kommend traf - gegen Berg sogar doppelt.

„Wir müssen hinten aufpassen und uns darauf einstellen, dass Maichingen viel mit langen Dialogbällen agieren wird“, erinnert sich Michael Bochtler ungern an das Hinspiel zurück. Da setzte es in Kirchbierlingen nach schlechter Leistung eine bittere 1:3-Heimniederlage für den SSV.

Dementsprechend ist Wiedergutmachung angesagt - auch wenn die Rahmenbedingungen mit Kunstrasen und Sonntagstermin bei Michael Bochtler keine besondere Vorfreude wecken: „Sonntagspiele sind nicht unbedingt mein Ding!“