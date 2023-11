Kirchbierlingen

Neue Jugenddirigentin bekommt zum Debüt viel Applaus

Kirchbierlingen / Lesedauer: 1 min

Nach 13 Jahren übergibt Marek Scheliga den Taktstock der Jugendkapelle Kirchbierlingen an die 17-jährige Athina Mouratidis. (Foto: Karl-Heinz Burghart )

Seit 13 Jahren hat Marek Scheliga den Taktstock der Jugendkapelle des Musikvereins in Kirchbierlingen geführt. Beim Martinskonzert am Samstagabend übergab er die Leitung des Nachwuchsorchesters an Athina Mouratidis.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 12:03 Von: Karl-Heinz Burghart