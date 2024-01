Narciso Filho kehrt zum SSV Ehingen-Süd zurück.

„Wir müssen in der Offensive gefährlicher werden! Nicht nur die Anzahl der Tore, die wir in der Hinrunde geschossen haben gefällt mir nicht, sondern auch die Anzahl der Tor-Chancen, die wir uns herausspielen“, benennt Michael Bochtler einen „guten Vorsatz“ des SSV Ehingen-Süd für das neue Jahr. Die Hoffnungen des Trainers ruhen dabei natürlich insbesondere auf den beiden SSV-Stürmern Simon Dilger und Aaron Akhabue - aber auch andere interessante Namen bringt der Coach dabei ins Spiel: „Da tun uns aber auch ein Maurice Strobel, ein Narciso Filho und ein Kevin Ruiz gut!“

Ein Neuzugang, ein Rückkehrer und ein nach langer Sperre endlich wieder einsatzfähiger Kapitän, dazu mit Finn Paul nach überstandener Krankheit und Julian Teßmann sowie Torhüter Matthias Benkovic nach auskurierten Schulterverletzungen weitere interessante Alternativen. Der Kader des Verbandsligisten macht zu Beginn des neuen Jahres mit Ausnahme des Wermutstropfens Maurizio Sciscia (bevorstehende Knie-Operation) zumindest auf dem Papier einen deutlich stabileren Eindruck als den Großteil der Hinrunde über.

Trainingsstart am Montag

Wenn der Verbandsligist ab der kommenden Woche den Mannschaftstrainingsbetrieb wieder aufnimmt, wird mit Maurice Strobel nicht nur ein äußerst interessanter Neuzugang die Kickschuhe schnüren, sondern mit Narciso Filho auch ein guter alter Bekannter. „Wir hätten ihn im Sommer ja gerne gehalten, haben uns dann im guten verabschiedet und jetzt kommen wir wieder zusammen - das ist für uns natürlich was tolles“, freut sich Michael Bochtler über das Wiedersehen mit dem Offensivspieler, der zuletzt ein halbes Jahr lang das Trikot von Türkspor Neu-Ulm in der Landesliga trug, dort bei neun Einsätzen auf einen Treffer kam.

„Da ist sicher gerade ein bisschen Unruhe drin, nachdem sie einen Sponsor verloren haben - am Ende ist es die Summe aus mehreren Gründen“, bemerkt Michael Bochtler derzeit einige Spieler mit Abwanderungsgedanken bei Türkspor Neu-Ulm und freut sich darüber, dass sich der 27-jährige Außenbahnstürmer, der in der vergangenen Verbandsliga-Saison bei Süd auf 16 Einsätze und vier Tore kam, für eine Rückkehr entschieden hat.

Die Summe aus mehreren Gründen führten auch bei Maurice Strobel laut Bochtler zum Wechsel nach Kirchbierlingen. „Glückliche Zufälle, in Illertissen nicht mehr so zufrieden, berufsbedingt hat sich bei ihm etwas geändert und dann noch gute persönliche Kontakte durch Kevin Ruiz und Maurizio Scioscia“, beschreibt der Trainer die Umstände, die zur Verpflichtung des mit den Vorschusslorbeeren von 155 Regionalligaspielen zum SSV Ehingen-Süd wechselnden Mittelfeldspielers, der zukünftig die durch den Abgang von Filip Sapina im vergangenen Sommer entstandene Lücke im Mittelfeld schließen soll.

Gespräche bezüglich Vertragsverlängerungen laufen

In Sachen Vertragsverlängerungen laufen ebenfalls derzeit einige Gespräche beim SSV Ehingen-Süd - auch hier hat Michael Bochtler ein gutes Gefühl, weißt aber daraufhin, dass die Gespräche noch nicht so weit fortgeschritten sind, „um im großen Stil Dinge zu verkünden“. Unter anderem hat bereits Mittelfeld-Talent Stefan Haiß seine Zusage für ein weiteres Jahr gegeben. Auch bei den Gesprächen bezüglich der eigenen Zukunft ist Michael Bochtler „grundsätzlich optimistisch - mal schauen, was rauskommt“. Für den Coach sind dabei vorab noch Fragen offen, wie der Kader nächstes Jahr aussieht, welche Ideen man hat, wie die Mannschaft nächstes Jahr spielen soll oder ob es eine weitere Verjüngung des Kaders gibt? „Das sind interessante Ideen, die man da diskutiert und die eine weitere Zusammenarbeit spannend machen würden - aber soweit sind wir noch nicht!“

Und so blickt Michael Bochtler abschließend erst noch mal auf die sportlichen Aufgaben der kommenden Wochen: „Wir sind gut beraten, konditionell auf ein Top-Niveau zu kommen. Die Mannschaft ist momentan bei ihren individuellen Laufeinheiten sehr fleißig. Die Liga bleibt spannend, das hat die Vorrunde gezeigt und das erwarte ich in der Rückrunde genauso!“