MV Kirchbierlingen blickt auf das Jahr 2023 zurück

Das vergangene Jahr war für den Musikverein Kirchbierlingen außerordentlich erfolgreich, haben doch die aktiven Musiker beim Wertungsspiel beim Kreismusikfest Westernheim in der höchsten Klasse 5 mit 90,2 Punkten sehr erfolgreich abgeschnitten, berichtete der erste Vorsitzende André Huber bei der jährlichen Mitgliederversammlung. „Es war überhaupt ein musikalisch intensives Jahr mit 26 Auftritten der Aktiven, dem Martinskonzert, zwei Fasnetsauftritten bei Umzügen in Oberdischingen und Ehingen, dem Blutritt in Weingarten, verschiedenen Workshops mit Musikern, einem Kameradschaftsabend mit der Patenkapelle in Unterstadion und dem Herbstfest und Auftritten bei den Eingemeindungsfeiern“, resümierte Huber.

Die Ehinger Kirbe war mit dem Ausschank finanziell sehr einträglich, so Huber. Mit den Proben haben die Aktiven fast zwei Termine in jeder Woche absolviert. Bewährt hat sich bei den hauseigenen Festen das digitale Bedienungssystem, das weitergeführt werden soll. Nicht angehoben wurden die Ausbildungspreise für die Bläserjugend, obwohl die Jugendausbildung den Verein immer mehr Geld kostet. 2023 hat der MV fast 28.000 Euro in die Jugendausbildung investiert. Auch die Beiträge sollen stabil bleiben.

Derzeit hat der Musikverein 492 Mitglieder, davon 163 Aktive. In diesem Jahr soll die Terrasse saniert werden und bis zum Schwobahock am 5. Mai fertig sein. Auch Dirigent Frank Auchter sprach von einem musikalisch intensiven Jahr, großem Spaß bei der Fortbildung mit dem hohen Blech und dankte für die gemeinsame Leistung aller Musiker, die ein hohes Niveau erreicht hat. 43 Gesamtproben und zehn Registerproben haben die Aktiven absolviert. Bei den Proben waren im Schnitt 75,8 Prozent aller Musiker anwesend, am eifrigsten probten die Flügelhörner, die rote Laterne bekamen mit 53,5 Prozent die Edelhölzer. Nur zwei Mal bei den Proben gefehlt haben Lisa Steinle, Josef Huber, Reinhold Huber und Thomas Glöckler, nur drei Mal fehlten Anna-Lena Lock, Norbert Ölmaier, Jona Betz, und Jonas Hummel. Die eifrigsten Probenbesucher wurden mit einem Geschenk belohnt.

Derzeit sind 61 Kinder beim MV in Ausbildung, 21 spielen in der Jugendkapelle, auch sie schnitt beim Wertungsspiel in Ringingen mit 92,4 Punkten hervorragend ab. Die Instrumentenwerbung für Nachwuchs war erfolgreich. Das geplante Zeltlager musste wegen Regen nach innen verlegt werden, berichtete Jugendleiterin Alisa Schick. Einschneidend war der Dirigentenwechsel beim Martinskonzert von Marek Scheliga zu Athina Mouratidis. Scheliga war zur Mitgliederversammlung gekommen und berichtete von den neun Monaten, die er noch mit der Jugendkapelle gearbeitet hat. „Die Trompetenschüler gehören zur Elite im Alb-Donau-Kreis“ betonte er.

„Heft 13“ ist die Bezeichnung für die nicht mehr aktiven Musiker, die sich ein Mal im Monat treffen um miteinander zu musizieren, vier Auftritte hatten sie im letzten Jahr.

Ortvorsteher Armin Egle fand bei der Entlastung des Vorstandes nur lobende Worte: „Ihr seid musikalisch sehr erfolgreich unterwegs, macht gute Jugendarbeit und zeigt euer Können auch bei Festen in der Gemeinde. Macht weiter so“, ermutigte er die Musiker.

Einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurden bei den Wahlen der zweite Vorsitzende Linus Betz, der Kassierer Daniel Steinle und die Beisitzer Markus Ölmeier und Christian Kneißle.