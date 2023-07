Massive Klatsche für den FV Biberach

Ein in allen Belangen überlegener SSV Ehingen–Süd hat das Fußball–Verbandsligaduell in der zweiten Runde des WFV–Pokals gegen den FV Biberach mit 7:1 (3:0) gewonnen und muss nun am kommenden Samstag in Runde drei beim SV Ochsenhausen/TSV Buch antreten. Der FV Biberach ist ausgeschieden.

Erinnerungen an Ligaspiel im März

Viel erinnerte in der Alten Pfarrei in Kirchbierlingen am Freitagabend an die Partie im März, als der Gastgeber den FV Biberach in der Verbandsliga mit 5:1 abfertigte. Auch in diesem Spiel sah der Gast aus Biberach sehr schlecht aus, ließ sich bereits in der Anfangsphase der Partie überrennen und hatte nur wenige Minuten an ausgeglichener Spielzeit.

Dies war in dieser Pokalpartie kaum anders, obwohl viele Spieler in beiden Mannschaften gar nicht mehr auf dem Platz standen. „Das vergangenen Spiel hat in den Köpfen der Mannschaft sicher keine Rolle gespielt, wir waren einfach nicht präsent, es fehlte an allem bei einigen Spielern und das von der ersten Minute an“, so Biberachs Kapitän Jonathan Hummler. Zu nervös und zu ängstlich hätte das Team agiert und nur kurz nach der Pause dies versucht abzulegen.

Linke Abwehrseite als Schwachstelle

Süd wollte ein frühes Tor erzielen und hatte die linke Abwehrseite des FV Biberach schnell als Schwachstelle ausgemacht. Jannik Martin war offensichtlich überfordert mit seinem Gegenspieler Robin Stoß. Der wurde bereits nach 40 Sekunden freigespielt, scheitere aber an Biberachs Keeper Anton Köhler. Noch. Zweiter Versuch von Stoß nach sechs Minuten, wiederum blieb Köhler Sieger. Aber aller guten Dinge sind drei. Nach neun Minuten wurde Stoß von Dilger freigespielt und es stand hochverdientermaßen 1:0 für den SSV Ehingen–Süd (9.). Die Gäste waren bis dahin nicht über die Mittellinie gekommen.

Knapp zehn Minuten später eine ähnliche Szene. Diesmal legte Dilger den Ball mit dem Kopf vor und Stoß vollendet zum 2:0. „In dieser Phase hätten wir noch schneller spielen müssen und noch mehr Chancen kreieren können“, sagte ein nicht ganz zufriedener Süd–Coach Michael Bochtler. Trotz des Kantersiegs am Ende mit 7:1 fand Bochtler noch das Haar in der Suppe. „Glückwunsch an die Mannschaft für den hohen Sieg, aber bis zum Ligastart in Oberensingen müssen wir uns noch steigern.“

Süd–Trainer will Ergebnis nicht überbewerten

Simon Dilger selbst, der ein ums andere Mal die Biberacher Abwehr, die diese Bezeichnung an diesem Abend kaum verdiente, durchwirbelte, war mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Meter ins Dreieck — unhaltbar für Köhler — zum 3:0 erfolgreich.

Der Süd–Trainer hatte die Partie gegen Biberach schon vorab als Testspiel unter Wettkampfbedingungen eingestuft und wollte das Ergebnis deshalb auch nicht überbewerten. „Wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit bis zum Saisonstart. Die werden wir nutzen.“

Wild findet klare Worte

Das muss auch die Ansage von Biberachs neuem Übungsleiter Oliver Wild sein. Am 19. August beginnt die Saison beim Aufsteiger GSV Maichingen. „Dieses Spiel heute haben wir nicht angenommen und viel zu viele Fehler gemacht — schon im Aufbauspiel. 15 Minuten nach der Pause reichen nicht, um hier was mitzunehmen“, fasste Wild die 90 Minuten zusammen, in denen seine Mannschaft eine Lehrstunde erhielt. Tempo und Spielwitz, aber auch Körperspannung, fehlten bei Biberach — mit Ausnahme von Kevin Wistuba — fast vollständig.

So fielen die Ehinger Treffer nach der wetterbedingten Unterbrechung durch den guten Schiedsrichter Ismail Halici aus Pfuhl und der Pause wie die reifen Früchte. „Es gab Blitze am Himmel, deswegen musste ich abbrechen“, so der Referee. Regen und Donnner dagegen ließen eine Unterbrechung noch nicht zu.

Teßmann schnürt Viererpack

Süd–Stürmer Julian Teßmann traf viermal bei einem Gegentreffer von Biberachs neuem Stürmer Kai Luibrand nach 76 Minuten — dem zweiten Torschuss der Gäste überhaupt. Als kleine Entschuldigung konnte Wild ins Feld führen, dass acht Stammspieler wegen Urlaub oder Verletzung ausgefallen waren, trotzdem dürfe man so nicht auftreten.

Hummler sah dies auch so: „Klar ist, dass wir viele Ausfälle hatten, aber wir haben einen Kader von 25 Spielern. Bei solchen Gelegenheiten müssen sich die, die hintendran stehen, zeigen und das ist heute nicht gelungen. Wir haben auch in dieser Höhe verdient verloren und freuen uns jetzt auf das Training am Sonntag.“

Zu dem Zeitpunkt waren die Ergänzungsspieler des SSV Ehingen–Süd schon auf den Nebenplatz bei einer kurzen Trainingseinheit unter Co–Trainer Kevin Ruiz. Bochtler hatte dies unmissverständlich angeordnet.

Das Spiel im Stenogramm

SSV Ehingen–Süd — FV Biberach 7:1 (3:0). SSV: Gralla — Rupp, Scioscia, Kästle (69. Bayer), Haiß (61. Fernandes) — Neu (64. Wojciechowski), Daur, Stoß, Dress (77. Vogel) — Dilger (61. Teßmann), Paul. FVB: Köhler — Grundei, Schneider, Odemer, Martin — Wistuba, Geiger (69. Jausz), Sonnenberg (52. Rondinella) — Hummler, Luibrand, J. Diamant (69. Bayatli). Tore: 1:0, 2:0 Robin Stoß (10., 37.), 3:0 Simon Dilger (41.), 4:0, 5:0, 6:1, 7:1 Julian Teßmann (62., 65., 78., 80.), 5:1 Kai Luibrand (76.). SR: Halici (Pfuhl). Z.:500.