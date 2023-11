Martinskonzert des Musikvereins Kirchbierlingen

Der Musikverein Kirchbierlingen veranstaltet am Samstag, 11. November, sein Martinskonzert. Beginn ist um 19:30 Uhr in der Festhalle in Kirchbierlingen. Die Musiker der Jugendkapelle und Aktivenkapelle haben dafür ein abwechslungsreichesProgramm erarbeitet. Die Jugendkapelle hat die Musikstücke „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler, „Kap Arkona“ von Alfred Bösendorfer sowie „Spirit: Stallion oft he Cimarron“ von Hans Zimmer einstudiert. Die Aktive Kapelle spielt die Stücke „Man in the Ice“ von Otto M. Schwarz, „Fluch der Karibik“ von Hans Zimmer / Klaus Badelt, „Os Passaros Do Brasil“ von Kees Vlak sowie „Tico-Tico“ von Zequinha de Abreu. Während des Programmteils der Jugendkapelle findet die Taktstockübergabe von Marek Scheliga an Athina Mouratidis statt. Scheliga war seit Anfang 2010 Dirigent der Jugendkapelle, dirigierte seither viele Konzerte und Auftritte und nahm an vielen Jugendwertungsspielen teil. An zwei Wochenenden probten zuerst die aktive Kapelle und am Wochenende die Jugendkapelle noch mal die Musikstücke, um für das Martinskonzert vorbereitet zu sein. Im Anschluss an das Konzert ist das Musikerheim zur gemütlichen Einkehr geöffnet.