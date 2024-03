Kampfgeist sichert drei Punkte

„Wir müssen das 3:0 machen! Ich glaube, dann kommt der Gegner nicht mehr zurück“, haderte Süd-Trainer Michael Bochtler nach dem Schlusspfiff trotz des am Ende schwer erarbeitenden 2:1 Sieges gegen den TSV Oberensingen mit den vergebenen Groß-Chancen seiner Mannschaft in der ersten Hälfte. „Oberensingen hat in der zweiten Halbzeit eine brutale Moral bewiesen, bekam durch den Anschlusstreffer die zweite Luft und wir kamen immer mehr ins Schwimmen - das hätte so nicht kommen müssen: Wir hätten das dritte Tor schon in der ersten Halbzeit machen können und auch in der zweiten Halbzeit hatten wir Möglichkeiten, auf 3:0 zu stellen - dann wäre hier Schicht im Schacht gewesen!“

Doch weder ein völlig frei auf Oberensingens Torwart Luis Loucao zulaufender Marc Vogel, noch ein ebenso völlig frei stehender Simon Dilger per Kopf aus der Nah-Distanz oder Narciso Filho bei einem weiteren Konter allein vor dem Gäste-Gehäuse konnten vor dem Seitenwechsel den berühmt berüchtigten „Deckel drauf machen“. In Durchgang zwei verpasste Maurice Strobel mit zwei Schüssen knapp am Ziel vorbei den dritten Süd-Treffer.

Defensive ist am Ende entscheidend

So war es am Ende die sich aufopferungsvoll in jeden Zweikampf werfende Defensiv-Abteilung des SSV Ehingen-Süd, die den 2:1-Erfolg sicherte. Als Turm in der Abwehrschlacht entpuppte sich dabei Jan-Luca Daur, der mit einem immer umsichtig agierenden Kevin Ruiz die zumeist stabile Innenverteidigung bildete. Auch Torwart Benjamin Gralla war immer dann zur Stelle, wenn er gefordert wurde. „Da waren einige kritische Situationen dabei, die es zu überstehen galt - wir mussten tatsächlich bis zum Schluss um die drei Punkte zittern“, ergänzt Trainer Michael Bochtler.

Dabei hatte 90 Minuten zuvor alles bestens begonnen. Bei strahlendem Sonnenschein setzte sich das „Auftakt nach Maß“-Gefühl nach dem 3:1-Sieg eine Woche zuvor gegen Tabellenführer SV Fellbach auch gegen Oberensingen direkt fort. Stürmer Simon Dilger erzielte bereits mit dem ersten Angriff des Spiels per Kopf nach einer Ecke die frühe Führung (1:0/1.). Eine Viertelstunde später erhöhte Narciso Filho durch einen spektakulären Treffer auf 2:0 (16.). Bei einem Konter der Hausherren ließ sich der Flügelflitzer zunächst noch weit abdrängen, seine Hereingabe aus spitzem Winkel von der Strafraumgrenze aus senkte sich allerdings über Luis Loucao im Tor des TSV Oberensingen hinweg unhaltbar ins Netz.

Finn Paul muss verletzt vom Feld

Ein erster Bruch ins Spiel der gut in die Partie gestarteten Pfarrei-Fußballer kam dann allerdings nach einer guten halben Stunde durch die Auswechslung von Finn Paul. Der talentierte 19-Jährige ging bereits angeschagen ins Spiel und musste wie schon im Hinspiel gegen Oberensingen verletzungsbedingt frühzeitig vom Feld. „Wir hoffen, dass es nichts schlimmeres ist“, konnte Michael Bochtler direkt nach dem Spiel noch keine genaue Diagnose abgeben, bemerkte in diesem Zusammenhang allerdings ebenfalls eine fehlende Stabilität bei seiner Mannschaft ohne den defensiven Mittelfeldmann: „Nach 30 Minuten haben wir den Gegner eingeladen, in unserer Hälfte zu spielen, während wir es nicht mehr geschafft haben, einfachen Fußball zu spielen“, analysierte der Coach anschließend.

Zu Chancen und guten Offensivaktionen kam der SSV Ehingen-Süd im weiteren Spielverlauf dennoch - trotzdem blieb der einzige Torjubel der zweiten Halbzeit den Gästen aus Oberensingen vorbehalten. Nach einem langen Seitenwechsel tauchte Armin Zukic im Strafraum frei vor Süd-Schlussmann Benjamin Gralla auf und nutzte die Gelegenheit zum Anschlusstreffer eiskalt (2:1/63.).

Mit großem Willen verteidigte der SSV Ehingen-Süd seine Führung allerdings bis zum Schlusspfiff. Durch den Sieg ziehen die Gastgeber in der Tabelle nicht nur an ihren Gästen aus Oberensingen vorbei, sondern klettern bis auf Tabellenplatz acht. Am kommenden Samstag steht bei der TSG Hofherrnweiler das erste Auswärtsspiel des Jahres an - nach den zwei wichtigen Heimsiegen zum Auftakt darf sich das Bochtler-Team sicher auch auf fremdem Platz etwas zählbares ausrechnen.