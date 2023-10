Herbstfest mit gutem Essen und viel Musik

(kö) ‐ Das Herbstfest des Musikvereins Kirchbierlingen zeichnet sich durch ausgezeichnete Essen und sehr gute Musik aus. So wurde auch bei der 41. Auflage eine zur Jahreszeit passende Metzelsuppe sowie Grillbraten und Schnitzel serviert. Über 500 Gäste waren in die Halle gekommen. „Wir haben ein neues digitales Kassensystem, damit konnten wir etliche Plätze doppelt belegen“, erklärte der erste Vorsitzende des MV Kirchbierlingen André Huber. Rund 130 Mitglieder des Musikvereins waren mit der Bewirtung der Gäste beschäftigt, sodass niemand lange auf sein Essen warten musste. Der Musikverein Harmonia aus Allmendingen spielte derweil flotte Blasmusik.

Die Unterhaltung der Gäste am Nachmittag war den Jugendkapellen aus Munderkingen, Mietingen, Erlenmoos-Gutenzell, Ochsenhausen-Reinstetten und zum Schluss der vereinseigenen Jugend vorbehalten. Eine moderne Polka, „smoke on the water“ und „I love Polka“ hatte Jugenddirigent Marek Scheliga für die jungen Kirchbierlinger Musiker ausgewählt. Scheliga dirigierte auch die Jugendkapelle der Lyra Mietingen. „Für die jungen Musiker ist es immer gut, wenn sie ihr Können unter Beweis stellen können. Junge Leute haben heute so viele Möglichkeiten, da ist es schwer sie für die Musikvereine zu gewinnen. Wir müssen gucken, dass die Musik ihnen am besten gefällt“, sagte Huber.

So ist auch der Erlös des Herbstfestes für die intensive Jugendarbeit im Musikverein bestimmt. Traditionell gut ist immer auch das Vesper mit Schlachtplatten, Kesselfleisch, Tellersulzen und Wurstsalat. Dazu unterhalten die Senioren des Musikvereins „Heft 13“.