Ehingen-Süd belohnt sich nicht

Michael Bochtler ärgerte sich: „Das sind zwei verlorene Punkte!“ Dabei war der Trainer des SSV Ehingen-Süd mit der Leistung seiner Mannschaft nach dem 1:1-Unentschieden gegen Türkspor Neckarsulm gar nicht mal unzufrieden.

Die Leistung der Pfarreifußballer war in der Tat über weite Strecken des Spiels äußerst ansehnlich. In der Defensive standen die Gastgeber am Samstagnachmittag auf einem schwer zu bespielenden, extrem holprigen Acker in Kirchbierlingen gegen den Tabellenzweiten der Verbandsliga weitestgehend stabil: „Wir haben nicht viel zugelassen“, konnte sich Coach Bochtler nach dem Schlusspfiff kaum an großartig herausgespielte Chancen der eigentlich torgefährlichsten Offensive der Liga erinnern.

Schwache Chancenverwertung

Auch im Angriff waren die Hausherren spielbestimmend, hatten mehr vom Spiel und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. Einzig und allein das Toreschießen wurde dabei vergessen. Mittelfeld-Motor Maurice Strobel allein hätte das Spiel mehrmals entscheiden können. Gleich zweimal stand der Winter-Neuzugang nach Kontern in der zweiten Hälfte im Fünf-Meter-Raum völlig frei vor dem Tor der Gäste, ohne das Leder im Netz unterbringen zu können (66./83.). Bei starken Strobel-Schüssen von der Strafraumgrenze aus konnte sich zudem Türkspors Torhüter Kevin Rombach auszeichnen. Süd-Stürmer Simon Dilger hatte bei einem weiteren Konter nach mustergültiger Vorarbeit von Strobel ebenfalls eine hundertprozentige Chance auf den Führungstreffer und auch nach Ecken war Süd dem Torjubel nah - doch der blieb in der zweiten Halbzeit aus und so stand am Ende eine Punkteteilung zu Buche.

Beide Treffer waren bereits vor dem Seitenwechsel gefallen. In der 33. Minute kam zunächst der Neckarsulmer Bahadir Özkan auf Süds rechter Seite zum Flanken. Der Ball landete in der Strafraum-Mitte auf dem Kopf von Shkemb Miftari, der die Kugel für SSV-Schlussmann Benjamin Gralla unerreichbar in den Winkel drückte. Drei Minuten später behauptete sich auf der anderen Seite des Spielfeldes Narciso Filho im Strafraum der Gäste bei einem Laufduell-Zweikampf und drückte den Ball anschließend per Grätsche über die Linie.

„Die Mannschaft hat extrem gut gekämpft - das war völlig in Ordnung! Aber mit den drei, vier hochkarätigen Chancen in der zweiten Halbzeit müssen wir einfach den Sack zu machen“, schüttelte Michael Bochtler nach dem Schlusspfiff den Kopf über die verpasste Chance, dem Aufstiegsaspiranten aus Neckarsulm ein Bein zu stellen. Mithalten kann der SSV Ehingen-Süd in seiner momentanen Form mit allen Teams der Liga - um sich in der Tabelle von den Abstiegsrängen allerdings entscheidend abzusetzen, fehlt es aktuell allerdings noch an der nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor.