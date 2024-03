Wenn der SSV Ehingen-Süd am Samstag, 9. März (Anpfiff: 15 Uhr) zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reist, erwartet Trainer Michael Bochtler „ein spannendes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die aktuell gut drauf sind.“ Ein richtungsweisendes Spiel zwischen zwei Teams aus dem dichtgedrängten Mittelfeld der Verbandsliga, in dem sich zeigen wird, welche der beiden Mannschaften den Blick zukünftig eher nach oben oder eher nach unten richten kann.

„Wir gehen mit vollem Selbstbewusstsein in das Spiel“, ergänzt Michael Bochtler: „Wir haben uns mit den guten Ergebnissen zuletzt viel Selbstvertrauen erarbeitet!“ Der Trainer des SSV Ehingen-Süd zeigt sich mit den jüngst gezeigten Leistungen seiner Elf zufrieden - hebt im gleichen Atemzug allerdings verbal auch den warnenden Zeigefinger: „Wir wissen aber auch, dass das alles auch auf Hofherrnweiler zutrifft.“ In der Tat sind beide Mannschaften in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen, konnten gute Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen aufweisen und sind auch erfolgreich in die Verbandsliga-Rückrunde gestartet.

TSG Zuletzt mit Sieg gegen Berg

Am vergangenen Wochenende kam die TSG zu einem verdienten 2:0-Auswärtssieg gegen den TSV Berg. Die Treffer für die TSG erzielten Veljko Milojkovic und Oliver Rieger, die damit einmal mehr ihre Torgefährlichkeit unter Beweis stellten. Bereits mit dem Anpfiff präsentierte sich Hofherrnweiler in Berg entschlossen und agierte mit einer starken Spielstrategie: „Die Trainer Patrick Faber und Daniel Serejo stellten ein gut aufeinander abgestimmtes Team auf, das von Nico Zahner in der Offensive und einer stabilen Defensive angeführt wurde“, analysierte die TSG ihren ersten Pflichtspielauftritt des Jahres selbst.

Auch der SSV Ehingen-Süd war am letzten Spieltag erfolgreich, und ließ nach dem Auftakt-Erfolg im Nachholspiel gegen Tabellenführer SV Fellbach (3:1) ein wichtiges 2:1 gegen den TSV Oberensingen folgen.

Auch wenn Coach Bochtler am zurückliegenden Samstag direkt nach Spielschluss noch das Auslassen einiger Groß-Chancen monierte, erkennt man in Kirchbierlingen diesbezüglich immerhin eine positive Entwicklung im Vergleich zu den oft chancen-armen Spielen der Vorrunde: „Wir erarbeiten uns auf jeden Fall deutlich mehr Chancen und sind dadurch viel gefährlicher“, so der Trainer des SSV Ehingen-Süd.

Finn Paul fällt aus

Einen Wermutstropfen brachte der Sieg gegen Oberensingen dennoch mit sich: eine erneute Verletzung von Finn Paul. Der 19-Jährige wird nach einer Zerrung aufgrund von muskulären Problemen am Samstag definitiv fehlen - mit einem längeren Ausfall rechnet Trainer Michael Bochtler aktuell allerdings nicht.

Da der Kader mit Ausnahme der Langzeit-Verletzten Maurizio Scioscia und Stefan Haiß sowie dem am Samstag fehlenden Maxi Groß ansonsten allerdings nahezu komplett fit ist, spürt Michael Bochtler durchaus einen zunehmenden internen Konkurrenz-Kampf.

Mit der Rückkehr der zuletzt fehlenden Jonas Dress, Aaron Akhabue und Maxi Rupp gibt es mehr als elf Kandidaten für einen Platz in der Startformation. Auch den nach seiner Augen-Operation wieder voll einsatzfähigen Timo Kästle oder den am vergangenen Wochenende für Finn Paul in die Bresche gesprungenen Jakub Wojciechowski nennt Bochtler als mögliche Start-Elf-Kandidaten. „Das ist natürlich eine wünschenswerte Situation und das erwarte ich aber auch, dass man als Spieler immer in die Start-Elf drängt“, beschreibt Bochtler die Situation, während er sich selbst am Freitag noch nicht auf eine endgültige Start-Elf festlegen wollte: „Überlegungen gibt es aber schon!“