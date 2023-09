Dank an das Leben im Kirchbierlinger Hospiz

Im Hospiz St. Martinus wurde ein herbstlicher Dankgottesdienst gefeiert.

„Bunt sind schon die Wälder“ stimmten Gäste, Angehörige, Mitarbeitende und Ehrenamtliche des Hospizes St. Martinus an am kalendarischen Herbstbeginn an. Dabei reichte der Blick vom hellen Raum vor der Terrasse bis zur Schwäbischen Alb. „Eines der schönsten Herbstlieder, auch wenn die Blätter sich bei uns noch nicht verfärben“, sagte Reinhold Riebl, einer der Ehrenamtlichen, als er die Gitarre zur Seite legte. Seelsorgerin Ulrike Krezdom sprach darüber, dass man sich vor allem im Herbst des Lebens Gedanken mache, wie Wurzeln wachsen und Stärke geben könnten. Sie ermutigte: „Ich habe mein Leben in der Hand, voller Vertrauen, dass das, was es ausmacht, über den Tod hinaus besteht.“

Nach Gebet und Lesung legte sie zusammen mit der Sozialpädagogin Olivia Kruk nach kurzen Erläuterungen Gegenstände auf den farbenfroh mit Brot, Obst und Gemüse geschmückten Altar: Eine Feder, als Dank für alles Glück und alle Unbeschwertheit, die man erfahren durfte. Eine Urkunde, um darüber nachzudenken, worauf man eigentlich richtig stolz sein darf im Leben. Ein Bündel Korn, angesichts dessen klar werden sollte, welches die Früchte sind, die man an andere weitergeben möchte.

Beim gefühlvollen Klassiker von Frank Sinatra „My Way“ mit der Liedzeile „And now, the end is near“ wurden einige Tränen aus den Augenwinkeln gewischt. Ehrenamtliche trugen Fürbitten vor, ehe gemeinsam das Vaterunser gebetet und „Großer Gott wir loben dich“ gesungen wurde.

Im Zimmer nebenan konnte ein bettlägeriges Geburtstagskind dem ihm gewidmeten Lied „Viel Glück und viel Segen“ lauschen, dann wurde allen Anwesenden ein Sträußchen Getreide, dekoriert mit einem Gedicht von Edith Stein, überreicht. Im Anschluss an den ebenso heiteren wie tröstlichen Gottesdienst unter dem Motto „Dank an das Leben“ traf man sich im gemütlichen Wohnzimmer zur herbstlichen Kürbissuppe.