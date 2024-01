Harald Thurner, im Oktober 1968 geboren, hat schon von der E-Jugend an beim SSV Ehingen-Süd die Fußballschuhe geschnürt. Er spielte hier durchgängig bis zur A-Jugend und war ab 1986 neun Jahre im Kader der ersten Mannschaft des SSV Ehingen-Süd.

Nach einem Jahr in der Kreisliga A ist die Mannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen. 1995 wechselte Harald Thurner dann zu Olympia Laupheim in die Landesliga. Einmal standen die Laupheimer dabei knapp vor dem Aufstieg in die Verbandsliga. Allerdings verloren sie ein entscheidendes Spiel in Weiler und mussten den Allgäuern den Vortritt lassen. Harald Thurner spielte als Manndecker in der Vierer-Kette und war in Laupheim auch zwei Jahre Spielführer.

Erfolgreicher Bezirkspokalgewinner

Im Jahr 2000 kehrte er wieder in den Bezirk Donau zurück und wurde Spielertrainer bei den Sportfreunden Kirchen. Damals spielten die Sportfreunde mehrere Jahre erfolgreich in der Bezirksliga und sie gewannen auch als Bezirkspokal-Sieger im WFV-Pokal gegen den VfB Friedrichshafen. Berufsbedingt gab Harald Thurner das Traineramt in Kirchen ab, spielte aber nach wie vor aktiv bei den SF Kirchen. Mit 42 Jahren hat er noch die Relegation gespielt: „Gegen Altheim haben wir gewonnen, aber gegen Hettingen verloren“, so Harald Thurner. Somit mussten die SF Kirchen weiterhin in der Kreisliga A spielen.

Der 55-Jährige ist nun seit 13 Jahren Trainer der erfolgreichen Kirchener AH. Harald Thurner erinnert sich gerne an seine Zeit als aktiver Fußballer. In Laupheim hatte er in seiner besten Saison als Innenverteidiger zwölf Tore geschossen. Damals spielten mehrere Aktive aus der Ehinger Region bei der Olympia. Mit Trainer Hubert Bammert ist der SSV Ehingen-Süd seinerzeit in die Landesliga aufgestiegen. Mit Laupheim hat er einmal gegen den SSV Ulm 1846 gespielt. Dragan Trkulja war sein Gegenspieler und die Olympia siegte damals mit 3:1. Es bestehen noch heute Freundschaften zu ehemaligen Mitspielern. Darüber hinaus hat er mit Bruder Alexander die Auswahl der Polizei-Hochschulen trainiert und auch selbst in der Auswahl gespielt. Einmal wurde er in dieser Zeit mit der Baden-Württembergischen Auswahl Deutscher Meister. Wie sein Zwillingsbruder Alexander ist auch Harald Thurner Polizeibeamter und im Ehinger Revier angestellt.