Als Ende November das Spiel zwischen dem SSV Ehingen-Süd und dem SV Fellbach in der Verbandsliga aufgrund des Wintereinbruchs in Ehingen abgesagt werden musste, nutzte Süd-Trainer Michael Bochtler kurzerhand den frei gewordenen Samstagnachmittag für einen Ausflug nach Berg. Dort beobachtete er beim Spiel des TSV Berg gegen den TSV Oberensingen den kommenden Gegner: „Ich habe dort eine sehr variable und flexibel agierende Mannschaft des TSV Oberensingen gesehen“, warnt er daher auch vor dem offiziellen Rückrundenstart am Samstag, 2. März, um 14.30 Uhr.

„Da kommt ein sehr großer Brocken auf uns zu, der unangenehm zu bespielen ist.“ Bochtler macht in den Reihen der Oberensinger einige für die Liga extrem starke Spieler aus und nennt dabei unter anderem die Namen des mit dem MSV Duisburg einstmals zweitliga-erfahrenen Simon Brandstetter oder Mittelfeld-Motor Maximilian Herberth.

Schwung aus dem Fellbach-Spiel mitnehmen

Als kleinen eigenen Vorteil wertet Michael Bochtler im Gegenzug den Fakt, dass seine eigene Mannschaft mit dem Nachholspiel gegen Fellbach in diesem Jahr schon ein Pflichtspiel erfolgreich absolviert hat. „Das ist sicher ein kleiner Bonus, dass wir schon 90 Minuten unter Wettkampfbedingungen in den Knochen haben - ein Liga-Spiel ist dann doch noch mal etwas anderes wie ein Vorbereitungsspiel“, so der Trainer. Zumal der 3:1-Erfolg gegen den Tabellenführer am vergangenen Wochenende als klarer „Auftakt nach Maß“ durchgeht. „Klar kann das Spiel natürlich auch anders laufen, wenn Fellbach in der ersten Halbzeit seine Chancen nutzt, aber in der zweiten Halbzeit war das eine richtig tolle Leistung von uns mit viel Engagement und der Sieg daher auch verdient“, hätte der Coach nichts dagegen, wenn es am Samstag gegen Oberensingen wieder ähnlich laufen würde: „Das wünscht man sich natürlich immer!“

Positiv stimmt den Trainer zudem, dass „alle Spieler aus der Startformation gegen Fellbach fit sind“. Lediglich Kapitän Kevin Ruiz legte aufgrund von Achillessehnen-Problemen eine Trainingspause unter der Woche ein. „Die Tendenz sieht aber gut aus, dass es bei ihm gehen wird“, ergänzt Bochtler. Mit Jonas Dress und Aaron Akhabue werden allerdings zwei wichtige Ergänzungsspieler fehlen, auf der anderen Seite konnte der zuletzt fehlende Maxi Rupp zumindest wieder eingeschränkt mit der Mannschaft trainieren.

Gespielt wird auf dem Rasenplatz in Kirchbierlingen

Fraglich war bis Freitagmittag noch der Austragungsort des Spieles. Nachdem für freitags starke Regenfälle angekündigt waren, hatte sich der SSV Ehingen-Süd am Donnerstag eigentlich noch auf den Kunstrasenplatz am Wenzelstein als Spielort festgelegt. Da die ganz großen Schauer ausblieben, wollte man am Freitag dann doch wieder tauschen und in Kirchbierlingen auf dem Rasenplatz spielen - allerdings schlug dann zunächst die Bürokratie zu und es gab Probleme, das Spiel so kurzfristig nochmals beim Württembergischen Fußball-Verband (WFV) umzumelden. Gegen Nachmittag dann allerdings die Entwarnung: der Anpfiff erfolgt um 14.30 Uhr wie gewünscht in Kirchbierlingen.