Kinder des SBBZ Lernen besuchen das Heimatmuseum

Das SBBZ Lernen Munderkingen besuchte anlässlich der diesjährigen Krippenausstellung das Heimatmuseum „Wirtles Haus“ in Rottenacker. Dort konnten die Lernenden viele verschiedenartige Krippen bewundern. Am besten gefiel den Kindern eine alpenländische Krippe, in der viele verschiedene Tiere zu finden waren. Ebenfalls steuerte die Klasse G eine selbst gebastelte Krippe der Ausstellung bei, welche die Kinder zuvor im Unterricht angestrengt gebaut haben.

Außerdem konnten die Kinder in der informativen Dauerausstellung bei einer schön gestalteten Führung von Frau Brugger vieles über das ländliche Leben zu früheren Zeiten lernen. Insgesamt konnten die Schülerinnen und Schüler somit einen lehrreichen und interessanten Vormittag verbringen.