Ohnehin lassen sich die Vorwürfe nicht mit Überzeugung bestätigen, im Gegenteil. Die Rettungsdienste im Südwesten hatten Protest-Montag trotz teils massiver Straßenblockaden mit Traktoren keine größeren Beeinträchtigungen vermeldet.

Sowohl die Malteser als auch die Johanniter in Baden-Württemberg hatten bestätigt, dass es keine nennenswerten Probleme beim Bilder einer Rettungsgasse oder dem Durchlassen der Rettungswagen gegeben hatte.

Rettungsdienste melden keine großen Probleme

Die Johanniter berichten allein von einem Fall auf der B28 bei Kehl, wo keine Rettungsgasse gebildet werden konnte. Der Rettungswagen hatte dann eine alternative Route gewählt, was aber keine Folgen für den Patienten gehabt hatte.

In den allermeisten Fällen hatten sich die protestierenden Landwirte also so aufmerksam verhalten, wie in diesem Video aus Ulm;

Allerdings zeigt ein Fall aus Bad Waldsee vom Montag, wo möglicherweise ein Problem aufgetreten war, das auch zu den verallgemeinernden Vorwürfen geführt haben könnte.

Denn bei Bad Waldsee verhinderte der Bauernprotest zunächst das Durchkommen für einen Blutspende-Lastwagen des Deutschen Roten Kreuzes. Dieser wurde dann aber von der Polizei mit Blaulicht-Eskorte durch die Blockade geleitet.

Und genau hier liegt das Problem, das Michael Mutschler, Geschäftsführer des DRK-Rettungsdiensts im Kreis Biberach, am Montag beschrieb. "Wenn ein Fahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn kam, wurde die Straße entsprechend freigemacht."

Kein Blaulicht: Dringender Appell an die Bauern

Probleme und Verspätungen habe es aber im Bereich des qualifizierten Krankentransports gegeben. Hierbei werden Patienten in Rettungsfahrzeugen in andere Kliniken verlegt oder zu Untersuchungen in Kliniken und Arztpraxen gebracht - und zwar aus rechtlichen Gründen ohne Blaulicht und somit für die protestierenden Landwirte auch nicht auf Anhieb als medizinisch notwendiger Transport zu erkennen.

Deshalb lautet Mutschlers Appell: Sollten die Landwirte ihre Proteste auch in den nächsten Tagen fortsetzen wollen, so sollten sie auch die Rettungsfahrzeuge zügig passieren lassen, bei denen kein Blaulicht oder Martinshorn eingeschaltet ist. "Wir fahren hier nicht spazieren."