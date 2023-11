Karl Wiedmann wird für 30 Jahre Singen geehrt

14 Sängerinnen und Sänger, die schon über 30, 40, 50 oder gar 60 Jahre in einem Chor des Chorverbands singen, wurden am 12. November in Böhringen geehrt. Katja Spinnler, die Bezirksvorsitzende, stellte die Ehrungen unter das Zitat von J.F. Kennedy: „Einen Vorsprung im Leben hat, wer dort anpackt, wo die anderen erst mal reden.“

Aus den Reihen der Chorgemeinschaft Westerheim wurde in diesem Jahr zwar lediglich ein Sänger geehrt, aber über diesen einen Sänger, Karl Wiedmann, gab es viel Lobenswertes zu

sagen. Die Bezirksvorsitzende berichtete anerkennend von den vielen Fähigkeiten, die Karl, genannt Charly in den vergangenen 30 Jahren in den Verein einbrachte. So war er lange Zeit Ausschuss-Mitglied, leitete den Kinderchor, war Theaterleiter und war der Verantwortliche für die „Hudelwisch-Weiber“. Nach wie vor bringt er sich sehr stark in den Verein ein. Er ist Ersatz-Dirigent für den Gemischten Chor, kümmert sich um die Noten, ist in der Theatergruppe als Urgestein nicht wegzudenken, bringt sich bei geselligen Anlässen stets ein … Kurzum: Ihm liegt die Chorgemeinschaft am Herzen, und er ist deshalb immer zur Stelle, wenn man ihn braucht. Nebenbei verstärkt er auch noch den Männerchor in Böhringen.

Die Ehrungen wurden musikalisch umrahmt vom Gemischten Chor des Gesangvereins Frohsinn

Böhringen/Hengen, der zur Freude der Gäste sehr ansprechende Lieder ausgesucht hatte. Die Lieder gingen zu Herzen, und besonders viel Applaus gab es für das Lied von Udo Jürgens „Ihr von Morgen“. Es mag wohl auch der Text gewesen sein, der die Anwesenden besonders ansprach: „Wer wird in tausend Jahren uns´re Fehler noch versteh´n? Ihr von Morgen werdet neue Wege geh´n“.

Ein Umtrunk in geselliger Atmosphäre rundete die Ehrungsfeierlichkeiten ab.

Im Anschluss führte der Chorverband Ludwig Uhland, Bezirk Alb, seine Bezirksversammlung durch.

Es lag Wehmut in der Luft, war es doch für die Chorgemeinschaft Westerheim und für die Laichinger Chöre die letzte Versammlung im vertrauten Chorverband. Durch eine Neustrukturierung der Chorlandschaft, mit Anpassung an Kreisgrenzen, gehören Westerheim und Laichingen zukünftig zum Chorverband Ulm. Eberhard Wolf, Vorsitzender des Chorverbands Ludwig Uhland, gab uns die Worte mit auf den Weg „Bleiben Sie treu und zeigen Sie der Welt, was Musik bewirkt.“