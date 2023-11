KAB Gruppe Ehingen macht Stippvisite

Zwei Besuchsgruppen der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Gruppe Ehingen (KAB) waren zu Gast im Hospiz St. Martinus Alb-Donau in Ehingen und überreichten der Einrichtung eine Geldspende.

„Das Interesse an einer Besichtigung des Hospiz St. Martinus Alb-Donau der St. Elisabeth-Stiftung war so groß, dass wir aufgrund der begrenzt möglichen Gruppengröße von zwölf Personen sogar zwei Besuchergruppen organisieren konnten“, berichtet Konrad Neubrand, Vorsitzender der KAB Gruppe Ehingen. Der Besuch des Hospizes sei fester Bestandteil des Jahresprogrammes der KAB gewesen. Dass der Programmpunkt auf so große Nachfrage gestoßen sei, habe den Vorsitzenden sehr gefreut. „Die Besichtigung war uns ein Anliegen. Beide Besuchstermine liefen reibungslos ab. Es war toll, dass Einrichtungsleiterin Frau Zügn sich so viel Zeit für uns genommen hat“, resümierte Konrad Neubrand. Er könne sich nur lobenswert über die Einrichtung äußern. Die Räumlichkeiten seien sehr modern ausgestattet und man habe einen guten Eindruck von der Betreuungsqualität gewinnen können.

Beim zweiten Besuchstermin am 17. Oktober überreichte Konrad Neubrand dem Hospiz im Namen der KAB Gruppe Ehingen eine Geldspende. „Wir haben uns sehr darüber gefreut“, sagt Gabriele Zügn, Einrichtungsleitung Hospiz St. Martinus Alb-Donau. Davon werde die Einrichtung eine Fritteuse anschaffen, damit die Gäste ab und an frische Pommes genießen können. „Besichtigungen sind generell immer eine tolle Sache“, meint Gabriele Zügn. „Die Besucher der KAB stellten interessante Fragen und hörten aufmerksam zu, als wir erklärten, wie es bei uns abläuft“, so die Einrichtungsleiterin. Derzeit ist die Einrichtung mit acht Gästen voll belegt.