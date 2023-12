Neur Revierförster stellt sich vor

Vor einer schwierigen Entscheidung steht der Waldausschuss des Justinger Realwaldes. Soll sich die Realwaldgemeinde an einem Förderprogramm zum Klimaschutz beteiligen, das eine fünfprozentige Stilllegung der Realwaldfläche fordert? Außerdem müssten pro Hektar fünf Habitatbäume ausgewiesen und allgemein mehr Totholz als bisher zugelassen werden. Die Laufzeit des Programms ist auf 20 Jahre angelegt. Bei 125 Hektar Realwaldfläche bedeutet das 600 Habitatsbäume, die der Nutzung entzogen würden, und eine Stilllegungsfläche von sechs Hektar, was mit 100 Euro pro Jahr und Hektar honoriert würde.

Eine Vertagung des Beschlusses bis zum Frühjahr über dieses Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ erbat Ortschaftsratsmitglied Gerhard Gaus. Krankheitsbedingt fehlte in dieser gemeinsamen Sitzung von Ortschaftsrat und Waldausschuss der Leiter des Kreisfachdienstes Forst Jan Duvenhorst.

Der neue Revierförster Robin Langlouis stellte sich in dieser Sitzung erst vor. „Er muss zuerst unseren Wald kennenlernen“, betonte Gerhard Gaus bezüglich des neuen Revierförsters. Waldausschussmitglied Hermann Braun verwies auf die Differenz zwischen 20-jähriger Laufzeit und nur dreijähriger Finanzierungsgarantie. Der Beschluss wurde vertagt.

Auf SZ-Nachfrage sagte Braun, dass ihm die Unterlagen zu dem Förderprogramm sowieso zu kurze Zeit vorlagen, um darüber jetzt abstimmen zu wollen. Der Vorschlag müsse erst durchgerechnet werden, fügte Braun hinzu, der mit den beiden Waldausschusskollegen Gerhard Haug und Markus Eck in der gemeinsamen Sitzung von Ortschaftsrat und Waldausschussanwesend war.

Der neue Revierförster Langlouis erklärte zu den 600 Habitatbäume, die er ausweisen müsste, dass diese Insekten und Vögeln als Lebensraum dienen würden. Dabei geht es zum Beispiel um Bäume mit Spechtlöchern und Pilzen, „alles“, so Langlouis“, „was als Gruscht im Wald gilt“. Das Förderprogramm sieht neben Stilllegung, Habitatbäumen und vermehrtem Totholz neun weitere Kriterien vor: Naturverjüngung, künstliche Verjüngung, Vorausverjüngung vor geplanter Holzernte, natürliche Waldentwicklung, Förderung klimabeständiger Arten, Einhaltung von Rückegassenabständen je nach Untergrund, Schutz von Wasserbeständen, Verzicht auf Düngung, Pflanzenschutzmitteln und nicht zuletzt Kahlschlag. Wobei Sanitätshiebe bei Bedarf erlaubt blieben, aber nur bei Totholzverbleib im Umfang von zehn Prozent auf dieser Kahlschlagfläche. Verkehrssicherungspflichten gelten nicht als Nutzung.

Zum gegenwärtigen Holzmarkt gab der neue Revierförster folgende Einblicke: Für Nadelfrischholz bestand im Herbst und Winter ein geringer Absatz, da noch zu viel Sturm- und Käferholz vorrätig war. Laubholz fand den gehabten geringen Absatz ins Ausland.

Der Termin für die Holzausgabe an die Realwaldberechtigten konnte in dieser Sitzung nicht, wie eigentlich vorgesehen, mitgeteilt werden. Es sei verspätet mit den Vorbereitungen begonnen worden, dann bremste der frühe Schneefall die Arbeiten, informierte der neue Revierförster. Voraussichtlich nach Weihnachten, meinte Langlouis, kann der Holzausgabetermin mitgeteilt werden, was weiterhin von der Witterung abhänge.

Robin Langlouis ist der Nachfolger von Shirin Ascher als Revierförster. Erst zum 1. Dezember hat der 24-Jährige den Posten als Leiter des Forstreviers Schelklingen angetreten. Langlouis stammt aus Warthausen und plant, im Februar näher zu seiner Arbeitsstätte zu ziehen. Eine Wohnung in der Großen Kreisstadt sei bereits gefunden, sagte Langlouis zur SZ.

Der 24-Jährige studierte in Rottenburg an der Hochschule für Forstwirtschaft und schloss sein Studium als Bachelor ab, ehe er im Sommer 2022 im Landratsamt des Alb-Donau-Kreises bei der Unteren Forstbehörde im Innendienst zu arbeiten begann. Im Bereich Forsthoheit beschäftigte er sich mit den Themen Waldumwandlung, Baugesuche, der Organisation von Veranstaltungen im Wald und half teils in Waldrevieren aus.

Vertagt werden musste in der Justinger Ratssitzung durch das Fehlen von Fachdienstleiter Jan Duvenhorst die Beratung und Beschlussfassung zum Betriebsplan 2024 der Realwaldgemeinde Justingen. Zwei Beschlüsse wurden in dieser Sitzung jedoch gefasst. Jeweils eine Spende in Höhe von 100 Euro aus der Jagdpacht gehen für kulturelle und soziale Tätigkeiten im Ort an die SG Justingen, den Albverein, die Landjugend und die Feuerwehr, die etwa für die Mai- und Christbaumschmückung und -aufstellung sorgen.

Zugestimmt wurde mehrheitlich bezüglich der Solarfreiflächenanlage „Buchenhof“ der Errichtung der Stromerzeugungsanlagen, der Wartung elektronischer Bauteile und dem Pflegemaßnahmenplan. Ortschaftsratsmitglied Stefan Fischer kritisierte, dass dieser Solarpark erstmals im Ortschaftsrat öffentlich thematisiert wird, aber immer noch nicht in der Tagesordnung ausdrücklich aufgeführt wurde, sondern sich hinter der allgemeinen Bezeichnung „Baugesuche“ verbarg. „Das darf sich nicht wiederholen“, beklagte Fischer, weil die Bürger im Ort nicht informiert wurden.

Ratskollege Gerhard Gaus, der auch im Gemeinderat vertreten ist, stimmte der Kritik Fischers zu. Eine Vertagung wurde jedoch für sinnlos gehalten und daher abgelehnt, da der Gemeinderat in Schelklingen dem Solarpark bereits zugestimmt hat, nachdem der Ortschaftsrat laut Fischer bisher nur nichtöffentlich diesen Solarpark behandelt hatte.