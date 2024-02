Justingen spricht über „Klimaangepasstes Waldmanagement“

Der Justinger Ortschaftsrat hat sich beim 125 Hektar großen Realwald einstimmig für die Beantragung des Zuschusses „Klimaangepasstes Waldmanagement“ mit der Verpflichtung auf fünfprozentige Waldflächenstilllegung für die nächsten 20 Jahre entschieden. Weitere Vorschriften sind zu befolgen, regelmäßige Überprüfungen finden statt.

Der Realwald mit seinen circa 45 Berechtigten ist im Eigentum der Stadt Schelklingen und wurde durch den abstimmungsberechtigten Waldausschuss vertreten. Ausgewählt ist für die Stilllegungsmaßnahme, die sich im Kriterienkatalog „natürliche Waldentwicklung“ nennt, primär die Nattenhofer Steige, die aufgrund der Hanglage zwischen Justingen und Talsteußlingen schwer zu bewirtschaften war.

Die Zuschusssumme in Höhe von 90.000 Euro in den kommenden Jahren, überzeugte den Ortschaftsrat. Waldrechner Harald Bloching zeigte Zustimmung, sprach von „schönem Geld“, wobei aber die drei Waldausschussmitglieder Gerhard Haug, Markus Eck und Hermann Braun, vor dem Votum des Ortschaftsrates für sich darüber abzustimmen hatten, was mit zwei zu eins Stimmen für das Förderprogramm endete. Waldausschussmitglied Hermann Braun zeigte sich kritisch und lehnte ab, sieht in dem Angebot doch ein Extensivierungsprogramm. Selbst Bloching räumte eine Gefahr ein, ob der derzeit aus dem Bundeshalt garantierte jährliche Zuschuss wirklich überweisen werde. Ab dem elften Jahr gibt es keine jährlichen 9000 Euro mehr - angeblich bereits abzüglich aller Kosten -, sondern nur noch eine dreistellige Eurosumme. Andernorts habe es mit der Überweisung der ersten Jahresrate jedenfalls prompt geklappt, sagte Kreis-Fachdienstleiter Forst, Jan Duvenhorst.

Gerne hätte Braun die Realwaldbesitzer befragt. Justingens Ortsvorsteher Rainer Knoche betonte, dass der Waldausschuss die Vertretung der Berechtigten innehabe. Brauns Forderung zur Information der Berechtigten über die einzuhaltenden Vorschriften soll bei der 2024er-Waldbegehung und bei Bedarf bei der Holzausgabe nachgekommen werden. Waldausschussmitglied Markus Eck forderte, diese Holzausgabe wieder vor Weihnachten zu machen. Es war die erste Holzausgabe für den neuen Förster Robin Langlouis, die aufgrund des Schneefalls verzögert stattfand.

Eck sprach sich mit Haug für das Klimaförderprogramm aus, rechnete aber in der Sitzung vor, dass unter Einbezug aller Kriterien acht Prozent an Fläche der Nutzung entzogen würden. Pro Hektar müssen mindestens fünf Habitatbäume beziehungsweise Habitatbaumanwärter ausgewiesen werden und Waldverjüngungsmaßnahmen über mehrere Jahre zugelassen werden. Auf die Einbringung einer klimabeständigen, standortheimischen Baumartenvielfalt ist zu achten. Stärker als bisher haben dünne Hölzer in den Reisteilen zur Bildung von Totholz und damit Lebensraum für Kleintiere zu verbleiben.

Untersagt sind Düngung und auch chemische Pflanzenschutzmittel, was in Ausnahmefällen aber doch nicht gilt. Die Bedingung lautet: „Dies gilt nicht, wenn die Behandlung von gestapeltem Rundholz (Polter) bei schwerwiegender Gefährdung der verbleibenden Bestockung oder bei akuter Gefahr der Entwertung des liegenden Holzes erforderlich ist.“ Mag sich gefragt werden, wer entscheidet, was „schwerwiegend“, was „akute Gefahr“ ist.

Hermann Braun ging auf den wirtschaftlichen Minderertrag ein. Es gehe um 40 Festmeter Ernteausfall, Ausfall durch vermehrtes Totholz, Forstverwaltungsbeitrag, externen Auditor, der pro Habitatbaum 3,50 Euro für die Überprüfung erhält. 600 Habitatbäume sind auszuweisen, mit Spechtlöchern und Pilzbefall etwa. Zwei Jahre gibt es dafür Zeit. Duvenhorst meinte, schlechte Bäume blieben einfach nur länger stehen, eine Zusammenfassung wäre möglich. Ortschaftsratsmitglied Gerhard Gaus befürwortet dies auf schlechten Flächen und benutzte das schwäbische Wort „Riegel“. Nach derzeitigem Stand geht der Ortschaftsrat Justingen davon aus, dass die Flächen nach Auslaufen des Zuschussprogramms in zwei Jahrzehnten wieder frei nutzbar sein werden. Ortschaftsratsmitglied Stefan Fischer machte die Rechnung auf: „Wir haben mehr Geld und müssen weniger Holz verkaufen.“ Ob genug Holz für die Berechtigten vorhanden bleibe, bekam der Ortsvorsteher vom Forstfachdienstleiter Jan Duvenhorst mehr oder weniger bestätigt.