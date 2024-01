„Hillus Herzdropfa“ erhält Sendeplatz beim SWR

Es gibt Telefonate, die sich langfristig einprägen. Hiltrud Stoll vom schwäbischen Kabarettduo „Hillus Herzdropfa“ erhielt solch einen Anruf im vergangenen März. Das Fernsehen war dran, genauer gesagt der Südwestrundfunk (SWR), um dem urig-älblerischen Spaßmacherduo dessen bisher größten TV-Erfolg zu ermöglichen. Heuer sollen sechs Aufzeichnungen mit „Hillus Herzdropfa“ ausgestrahlt werden. Laut SWR-Information geht es damit Ende April los.

Die Justingerin Hillu Stoll tritt mit ihrem Bühnenpartner Franz Auber aus Schmiechen die Fernsehnachfolge auf dem Sendeplatz von „Hannes und der Bürgermeister“ und „Freunde aus der Mäulesmühle“ an. Die neue Sendung trägt den Titel „Comedy Scheune“. Für die Aufzeichnungen ging es aber nicht in ein Fernsehstudio in Stuttgart etwa, sondern in den Kulturhof Erpfenhausen. SWR-Pressesprecherin Lisa Gerhardt begründet das so: „Auf den Kulturhof in Erpfenhausen sind wir gestoßen, weil wir eine authentische Scheune gesucht haben, in der auch sonst Comedy-Veranstaltungen stattfinden.“

Eigene Witzeschreiber bekamen „Hillus Herzdropfa“ aber nicht gestellt. Inhalt der Sendungen sind Sketche aus den bisherigen Programmen, zum Beispiel Lenas Besuch im Landratsamt zum Anmelden ihres Traktors. Pressesprecherin Lisa Gerhardt verspricht: „Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben einen lustigen Abend in lockerer Scheunen-Atmosphäre.“

Weil beim Fernsehen eine lange Vorlaufzeit eigentlich die Regel ist, folgten dem Anruf vom März 2023 die Aufzeichnungen im November 2023 vor Publikum. Den Sendeplatz im SWR teilen sich „Hillus Herzdropfa“ dann mit dem Duo Elsbeth und Alois Gscheidle. Mit Gescheidles wurden ebenfalls sechs Aufzeichnungen fürs Fernsehen gemacht, die übers Jahr gezeigt werden. Die Pressesprecherin des SWR teilt mit: „Die ersten Folgen werden ab dem 23. April immer dienstags um 22 Uhr im SWR ausgestrahlt.“

Fernseherfahrung hat das schwäbische Kabarettistenduo „Hillus Herzdropfa“ bereits seit 15 Jahren immer wieder gesammelt. Jedes Jahr durften sie mindestens einmal bei einer Fasnetsaufzeichnung mitwirken, die im SWR oder Bayrischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. „Um bei so einer Veranstatlung und Aufzeichnung dabei zu sein zu dürfen, mussten wir jeweils von einem Fasnetsverantwortlichen vorgeschlagen werden“, erklärt die Justingerin. Auftritte hatten die beiden schwäbischen Spaßmacher auch mal als Freunde in der Mäulesmühle und bei „Immer wieder sonntags“. Dort werden sie, wie Pressesprecherin Lisa Gerhardt erinnert, wegen ihrer Bodenständigkeit und Alltagsnähe von der Zuseherschaft geschätzt.

Heuer sind „Hillus Herzdorpfa“ ebenfalls in Fasnetsaufzeichnungen zu sehen: Gleich an diesem Freitag, 26. Januar, 20.15 Uhr, im BR-Fernsehen in der Bayerisch-Schwäbischen Fastnacht aus Memmingen unter dem Titel „Schwaben weissblau, hurra und helau“ und am Sonntag, 4. Februar, um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen in der Sendung „Schwäbische Fasnet Live aus Donzdorf“. Am Dienstag, 23. April, startet dann laut SWR um 22 Uhr das neue Sendeformat „Comedy Scheune“ mit „Hillus Herzdropfa“ und dem Ehepaar Gscheidle.

Und wie reagierte Hillu Stoll überhaupt zuerst auf den besonderen SWR-Anruf im März 2023? Mag sie auf der Bühne die burschikose Lena mimen, im echten Leben setzte sich Bescheidenheit durch. „Ich war positiv geschockt“, gesteht die Justingerin. Auf ihre Frage, ob sie für den Sendeplatz gut genug sind, bekam sie die fernmündliche Bestätigung bekannt und beliebt zu sein: „Ihr spielt doch landauf landab“, hieß es, was der Blick in den 2024er-Terminkalender von „Hillus Herzdropfa“ wiederum beweist.