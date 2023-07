Juniorabzeichen „versüßt“ Ferienbeginn

Zahlreiche Einzelvorträge sowie die Blockflötengruppe von Brigitt Zdebik waren am vergangenen Mittwoch beim Vorspielabend des Musikvereins Frankenhofen zu hören, zu dem viele Eltern und Großeltern der Jungmusikanten ins Musikerheim gekommen waren. „Jetzt mache ich das schon das 21. Jahr“, unterstrich Blockflöten–Lehrerin Brigitte Zdebik ihre Begeisterung für die Kids. Bei den Solovorträgen von Bläsern und Schlagzeugern waren neben den Anfängern auch D3– und D2–Schüler dabei, die kommende Woche den D2– beziehungsweise D3–Kurs des Blasmusikkreisverbandes im Kloster Untermarchtal besuchen. Gleich vier Schülerinnen beziehungsweise Schüler erhielten für ihre beiden Vortragsstücke das Juniorabzeichen aus der Hand von Jugendleiterin Kathrin Ziegler. Das Juniorabzeichen dient als Vorstufe für das D1–Abzeichen. Den Abschluss des gut eineinhalbstündigen Vorspielabends machte die Jugendkapelle unter Leitung von Alexander Lock. Vorsitzender Matthias Fundel bedankte sich bei den Jungmusikern und deren Eltern für das Vertrauen und ihren immerwährenden Einsatz. Er bat zugleich wieder um Unterstützung für das bevorstehende Gartenfest in Tiefenhülen am Sonntag, 27. August.

