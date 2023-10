Jungnarrenausflug der Narrenzunft

Die Jungnarren der Narrenzunft Spritzenmuck haben am vergangenen Samstag einen tollen und aufregenden Tag beim Adventure Golf M3elf in Obermarchtal erlebt. Dabei zeigte der Nachwuchs seine Geschicklichkeit auf den verschiedenen Minigolfbahnen. Zur Belohnung gab es für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein leckeres Essen. Insgesamt nahmen 85 Kinder und Jugendliche an dem Ausflug teil.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.