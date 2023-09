Junge Erwachsenen Freizeit in Italien

Früh morgens am 2. September startete die diesjährige Junge Erwachsenen Freizeit des CVJM Laichingen. Die Teilnehmenden trafen sich mit ihren PKWs am Café 17 in der Goethestraße. Ziel der Autofahrt: Badia Tedalda, ein kleiner Ort am Rande der Provinz Arezzo in der Toskana. Am Abend erreichten sie das Haus, in dem sie die kommende Woche verbrachten.

Acht Frauen und zwölf Männer hatten sich zur Junge Erwachsenen Freizeit angemeldet. Lene Stooß und Felix Pöhler leiteten die Freizeit ehrenamtlich. Entspannte Tage, viel Sonne, viel Pool — so ließe sich die Freizeit zusammenfassen.

Die Tage gestaltete die Gruppe gemeinsam: Programmpunkte waren organisiert und Andachten vorbereitet worden. Die Gruppe fuhr ins nahe EU–Ausland, den malerischen Stadtstaat San Marino. Beim Pizzaessen dort sahen sie der Sonne zu, wie sie hinter den Bergen der Toskana unterging. Sie rätselten beim Lieder erkennen, Film–Pantomime und Pub Quiz. In Rimini badete die Gruppe in den hohen Wellen der Adria. Die jungen Erwachsenen wanderten durch die bergige Landschaft der Toskana. Sie beschäftigten sich mit dem Wert der Bibel. Ob Handy oder Buch, es gibt viele Möglichkeiten, die Bibel zu lesen. Viele Fragen und Statements konnten die Teilnehmenden loswerden und sich darüber austauschten. Die jungen Erwachsenen erholten sich von Schule, Studium und Beruf und konnten neu auftanken.

Nach sechs Tagen im Urlaubsparadies rief am 9. September wieder der Alltag. Die Autofahrt zurück war begleitet von dem ein oder anderen zähen Stau. Abgesehen davon gab es keine Ärgernisse. Am Ende des gemeinsamen Urlaubs überwog bei den Teilnehmenden vor allem die Dankbarkeit. Die jungen Erwachsenen genossen die gute Gemeinschaft.