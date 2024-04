Jung und Alt spielen auf bei der Jahresfeier

Am vergangenen Samstag lud der Musikverein „Harmonie“ Donnstetten in die Turn- und Festhalle nach Donnstetten ein. Die Besucher erwartete in der voll besetzten Halle ein abwechslungsreiches Musikprogramm.

Nach der Begrüßung durch die Vorstände Julian Duckek und Janina Hummel eröffneten die jüngsten Musiker des Vereins den musikalischen Teil der Jahresfeier. Die Gemeinschaftsjugendkapelle ZDF (Zainignen, Donnstetten, Feldstetten) unter der Leitung von Michael Röcker startete mit dem Stück „Siyahamba“. Das Hauptthema in diesem Stück ist ein traditionelles, mündlich überliefertes Zululied. Anschließend folgte der „Arocknophobia“.

Danach hatte die Blockflötengruppe ihren großen Auftritt. Die jüngsten des Vereins spielten zusammen mit den Jugendkapelle den „Recorder Rock“. Ein fetziges Musikstück, bei dem auch schon die Jüngsten Rhythmusgefühl bewiesen. Die Blockflötengruppe meisterte ihren Auftritt mit Bravour, wenn man bedenkt, dass einige der Kinder erst vor wenigen Monaten an der Blockflöte begonnen haben. Die Jugendkapelle beendete ihren Auftritt mit dem Musikstück „Break Up“ und der Zugabe „Troika Fantasy“. Luke Claß und Nico Deuschle führten bei der Jugendkapelle souverän durchs Programm.

Die Aktive Kapelle unter der Leitung von Frank Zuber begann mit dem Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“. Michaela Hofele führte wie immer gekonnt und mit vielen Informationen zu den einzelnen Musikstücken durch das Programm. Im Anschluss entführte der MHD die Zuschauer in die Filmmusik von Ennio Morricone mit dem Stück „Moment for Morricone“. Mit „Over the Rainbow“ wurde es ruhiger. Julia Claß sang diese gefühlvolle Stück aus dem Musical „Der Zauberer von Oz“.

Mit dem Stück „Oh Mann“, schwungvoll gesungen von Janina Hummel, bot der MHD Schlager der 1960er-Jahre. Mit „Ich will keine Schokolade“, „So ein Mann“, „Ich will nen Cowboy als Mann“, „Beiß nicht gleich in jeden Apfel“, „So schön kann doch kein Mann sein“ und „Liebeskummer lohnt sich nicht“ beendete die Aktive Kapelle den ersten Teil des Konzertes.

Es folgten Ehrungen verdienter Mitglieder. Heinrich Beckmann für zehn Jahre aktiv am Tenorhorn. Heike Claß für 40 Jahre aktiv am Flügelhorn und 25 Jahre im Ausschuss, davon über 20 Jahre als Kassier. Dietmar Mall 50 Jahre aktiv an der Klarinette. Matthias Wörz für 25 Jahre passive und aktive Mitgliedschaft. Iris Kurz für insgesamt 50 aktive und passive Vereinszugehörigkeit