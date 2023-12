Jugendfussballturniere in Heroldstatt

Am 10. Dezember hat der SC Heroldstatt in der Heroldstatter Berghalle seine Bambini- sowie F-Jugend-Turniere ausgerichtet. Den Anfang ab 9:30 Uhr machten die Jüngsten. Verteilt auf drei Plätze spielten die Bambinis in Ihren „Arenen“ Ihren Hallenspieltag aus. Neben vier Teams des SC Heroldstatt waren noch viele weitere Vereine vertreten, sodass sich der Nachwuchs bis zum Mittagessen ordentlich auspowern konnte. Ab 13:00 Uhr folgte die F2-Jugend in einer 6er-Gruppe und anschließend rundete die F1-Jugend in einer 7er-Gruppe den Sonntag ab. Bei den Bambinis und der F-Jugend gibt es keine Spielwertungen. Die drei Jugenden hatten sichtlich Spaß, sich in der super präparierten Berghalle auszutoben. Alle Jugendlichen erhielten bei der Siegerehrung zudem einen Pokal. Das Hallenturnier war vom Jugendleiterduo Vanessa & Stefan Enderle sowie von Chris Kohn und Daniel Steinhauser zudem bestens organisiert. Außerdem bedankt sich der SC Heroldstatt bei der Firma Stüwer aus Heroldstatt für das Sponsoring der drei Turniere. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf den Februar 2024, wenn die „zweite Runde“ unserer Hallenturniere in der Berghalle Heroldstatt ansteht.

