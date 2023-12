Jugendfeuerwehr Kirchen besucht ADAC Luftrettung

Am Samstag, 9. Dezember, machten 18 Jugendliche und ihre 5 Betreuer der Jugendfeuerwehr Kirchen einen Ausflug. Ziel war das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm, hier ist der Rettungshubschrauber Christoph 22 stationiert. Pilot Marc Rothenhäusler vom ADAC begrüßte die Teilnehmer und gab interessante Informationen und Einblicke in den Rettungshubschrauber. Die Fragen der Jugendlichen wurden vom Piloten aber auch vom Anwesenden Notarzt und Rettungssanitäter beantwortet. Danach hatten alle noch die Möglichkeit im Hubschrauber Platz zu nehmen und die mitgeführten Geräte anzuschauen. Christoph 22 fliegt Einsätze 70 Kilometer um Ulm und benötigt von Ulm nach Ehingen nur 10 Minuten. Nach der Besichtigung des aktuellen Rettungshubschraubers konnten die Jugendlichen noch den alten Hubschrauber der Bundeswehr anschauen. Für die Jugendlichen und die Jugendleiter war es ein spannender Ausflug welcher von Kevin Draxler organisiert wurde.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.