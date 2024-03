Jubilare beim Bienenzüchterverein Laichingen geehrt

Im Rahmen der diesjährigen Jahreshauptversammlung am 24. Februar, im Rössle in Laichingen, konnten 3 Jubilare vom Bienenzüchterverein Laichingen für jeweils 40 Jahre Verbandszugehörigkeit im Württembergischen Imkerverband geehrt werden. Die Vereinsmitglieder Vinzent Rehm, Walter Rehm und Hermann Heinisch wurden in diesem Rahmen von den beiden Vorsitzenden Helmut Kapfer und Alfred Daiber mit der goldenen Ehrennadel und Urkunde des Württembergischen Imkerbunds geehrt.

Der Laichinger Bienenzüchterverein hat derzeit 100 Mitglieder und betreut rund 484 Bienenvölker in Laichingen und Umgebung.

Der Bienenzüchterverein Laichingen bietet allen interessierten Neuimkern praktische Kurse am Vereinsbienenstand an. Infos finden Sie auf der homepage des Laichinger Vereins: https://www.bienenzuechterverein-laichingen.de