Jubiläumsfeier des SSV Ehingen-Süd 1974 e.V.

Am Samstag, den 24.02.2024, lud der SSV Ehingen Süd 1974 e.V. all seine Mitglieder zum 50-jährigen Vereinsjubiläum ein. Ein halbes Jahrhundert durfte gebührend gefeiert werden. Musikalisch wurde der Abend vom Musikverein Kirchbierlingen umrahmt.

Der Vorstand Verwaltung, Claus Hubert eröffnete den Abend mit seinen Festworten. Getreu seinem Motto „Ehrenämter haben auch nicht mehr Zeit als andere, aber sie haben mehr Herz!“ begann er seine Rede. Es gab einen kurzen Rückblick seinerseits auf die vergangenen 50 Jahre bis was in der Zukunft noch alles anstehen wird. Er bedankte sich bei all den Helfern, die diesen Abend auf die Beine gestellt hatten.

Weiter durften die rund 360 Zuhörer den Worten von Bürgermeister Tobias Huber, welcher selber in seiner Kinder- und Jugendzeit aktives Mitglied im Sportverein war, sowie Sigmar Störk, Bezirksvorsitzender des WFV Bezirksvorstand Donau, folgen. Zur sportlichen Unterhaltung gab es vor, während und nach den Reden Tanzeinlagen der Kinder- und Jugendsportgruppen, bei denen unter anderem Bauarbeiter die Bühne unsicher machten und Rope Skipping Seile durch die Gegend flogen. Als letzter großer Punkt des Abends gab es einen Film und eine Diashow über die Gründung des Sportvereins bis hin zum aktuellen Jahr.

Nach Abschluss des offiziellen Teils wurde zum gemütlichen Beisammensein aufgerufen, welches teilweise bis in die frühen Morgenstunden andauerte und tolle Geschichten von früher erzählt wurden. Hier wurde die Kellerbar rege besucht, welche durch die tatkräftige Unterstützung der Riaddeifl betrieben wurde.